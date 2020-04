Rick et Morty : une date et une bande-annonce pour la suite de la saison 4

La série Rick et Morty n'en est encore qu'à sa quatrième saison, mais elle est déjà culte pour de nombreux adeptes de science-fiction, d'animation pour adulte et d'humour potache. La saison en cours a d'ailleurs été scindée en deux parties, et seuls les cinq premiers épisodes ont pour le moment été diffusés par Adult Swim.

Nous sommes le 1er avril, mais les producteurs ont une annonce à faire qui n'a rien d'une blague. Dans un trailer intitulé The Other Five, ils nous font découvrir des extraits des cinq prochains épisodes de la Saison 4 qui seront faits de loups géants, de costumes de Gundam, de soucoupes volantes, de sabres lasers et d'autres délires dont seule cette série a le secret.

Et la bonne nouvelle, c'est que la date de diffusion de l'épisode 6 est lâchée au passage ! Rick et Morty reviendra le 3 mai 2020 sur Adult Swim, avec certainement les chapitres suivants dans les quatre semaines qui suivent.

