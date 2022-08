MAJ RUMEUR : Amazon sur le point de racheter EA Games

Alors que tous les yeux sont rivés vers Cologne à l'occasion de la gamescom 2022, Amazon s'apprêterait à bouleverser la scène vidéoludique. D'après GLHF, cité par USA Today, le géant de la vente en ligne serait sur le point de racheter Electronic Arts, et l'annonce officielle pourrait survenir dans les prochaines heures.

Oui, Amazon pourrait devenir propriétaire d'EA Games, éditeur et développeur majeur de la scène vidéoludique, disposant de franchises fortes comme Battlefield, FIFA (prochainement EA Sports FC), Madden, Les Sims, Apex Legends, Need for Speed ou encore Mass Effect, et de studios de renoms comme BioWare, Codemasters, Criterion, DICE, Maxis, Respawn Entertainment, Motive et le moteur de jeu Frostbite.

Ce serait une sacrée pioche pour Amazon, qui s'incrusterait encore un peu plus dans le monde du jeu vidéo, lui qui possède déjà Twitch et le service de cloud gaming Amazon Luna. Et surtout, il pourrait bien décliner les franchises d'EA Games en films et séries pour sa plateforme de SVoD Prime Video. Pour l'instant, il s'agit encore d'une rumeur, mais nous devrions être fixés dans les prochaines heures.

Mise à jour : rapidement, CNBC a réagit et cité ses propres sources, affirmant qu'Amazon n'avait aucunement l'intention de faire d'offre pour racheter EA Games.