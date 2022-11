RUMEUR sur HTC : des leaks suggèrent que VIVE préparerait un casque VR modulaire pour 2023, Flowcus en vue ?

Dans une période où la profusion des nouveaux casques VR se fait clairement ressentir, voici que le constructeur HTC VIVE prévoirait de lancer un casque modulaire pour l'année 2023 selon le YouTubeur toujours très bien informé SadlyItsBradley.

Bradley commence sa vidéo par un disclaimer expliquant que les infos et les caractéristiques du casque VR qu'il annonce proviennent de plusieurs sources travaillant dans l'industrie et plus précisément des chaînes de productions. Notamment connu pour ses rendus 3D, son collaborateur fétiche Marcus Kane s'est amusé une fois n'est pas coutume à modéliser ce à quoi pourrait ressembler le casque.

Le YouTubeur avertit que, bien qu'il s'agisse d'un casque modulaire faisant à la fois office de lunettes et de casque VR, sa conception ferait qu'il serait bien plus proche d'un VIVE Focus 3 qu'un VIVE Flow. Celui-ci serait équipé de deux dalles LCD Pancake avec une définition de 1920×1920 par œil et une fréquence pouvant monter jusqu'à 120 Hz. L'IPD serait ajustable via une molette (comme sur Meta Quest 1) et, grosse surprise, il serait possible comme sur les appareils photo ou caméras de régler le focus des lentilles afin de les faire correspondre à notre vue, les porteurs de lunettes apprécieraient ! Autre surprise, un emplacement USB-C se trouverait à l'angle supérieur droit (juste à côté de la deuxième lentille), probablement pour insérer un système d'Eye Tracking ou de Face Tracking (qui pourrait être vendu en option).

Côté son, le casque aurait, à l'instar du PSVR 2 des haut-parleurs stéréos intégrés de chaque côté de la sangle. La façade du casque serait équipée d'une caméra couleur pour le passthrough et quatre en noir et blanc servant au tracking des contrôleurs. En parlant de ces derniers, ceux-ci devraient être strictement identiques à ceux qui équipent actuellement le VIVE Focus 3.

Là où le côté modulaire prendrait tout son sens, ce serait dans la possibilité de retirer la sangle, ainsi que l'avant et l'arrière du casque, pour utiliser l'appareil en tant que lunettes. Notez qu'en mode casque, vous pourriez toujours mettre une batterie de secours. Continuons sur la praticité, puisque l'engin serait conçu de telle façon à pouvoir être facilement plié et rangé. Et le meilleur pour la fin, le processeur devrait être plus puissant que celui du Meta Quest 2, le constructeur pourrait utiliser un XR 2 modifié comprenant un SXR 2230P gravé en 4 nm, avec un GPU Adreno 740 (contre 650 pour le Quest 2), et qui fonctionnerait sur un système de RAM LPDDR5. Le prix quant à lui serait estimé aux alentours de 800 $. Est-ce la fin des casques tournant autour des 350 euros ?

Après l'annonce de la Pimax Portal, il faut croire que les constructeurs ont pris le goût de fabriquer des dispositifs modulaires ou tout-en-un plutôt que concevoir plusieurs machines à la fois. Peut-être le signe d'une industrie qui ne peut plus se le permettre, ou du moins beaucoup plus difficilement qu'avant.