RUMEUR sur HTC : le Vive XR Elite se dévoile au travers de quelques photos volées, un prix et des caractéristiques

Mi-novembre, le YouTubeur SadlyItsBradley avait annoncé que HTC préparait un casque VR pour l'année 2023. Afin de mieux ilustrer ses propos, il avait même présenté un modèle 3D créé par son pote Marcus Kane. C'est seulement un mois plus tard que le fabriquant taiwanais officialisait cette révélation en lachant des visuels et quelques caractéristiques du casque au site d'information TheVerge. Pour le reste, il faudra attendre une conférence le 5 janvier, au CES 2023, pour en savoir plus. Mais voilà qu'un nouveau leak, capté sur le site officiel, vient de filtrer et c'est encore le fameux Youtubeur qui nous en informe.

Pour rappel, à ce jour nous savons officiellement que le casque VR de HTC sera l'un des plus légers du marché, aura une autonomie de deux heures, sera hybride (autonome et PCVR) et prendra en charge des contrôleurs ainsi que le suivi des mains. Il sera aussi équipé de quatre caméras noir et blanc pour le tracking et d'une caméra RVB pour le passthrough. Le constructeur a aussi précisé - pour tacler Meta - qu'un capteur de profondeur sera présent et qu'il sera possible de lire l'écran de son smartphone (contrairement au Meta Quest Pro). Enfin, les caméras du casques balayeront la pièce pour identifier vos meubles, là où il fallait chez Meta les délimiter manuellement pour que les applications les prennent en compte.

Voici maintenant ce que SadlyItsBradley a laché ce soir via Twitter :

Nom du casque : Vive XR Elite ;

Prix : $1400 (estimation autour de 1600 euros en France) ;

Définition : 1920x1920 par oeil jusqu'à 120 Hz ;

Son via les branches de la sangle, comme les Meta Quest ;

Réglage dioptrique sur les lentilles (correction myopie) ;

PCVR : DP or USB Typed C (pas déterminé) ;

Batterie intégrée à l'arrière ;

Liaison batterie via câble permettant la bascule sur batterie externe voire avec un smartphone (supposition).

Bref, voilà un petit leak qui, à quelques jours de l'annonce officielle, va déjà calmer les attentes de nombreux joueurs qui trouvaient déjà le Meta Quest Pro bien trop cher. En regardant les caractéristiques affichées, cela parait prometteur du côté définition pourt la dalle (3840x1920) mais assez standard pour toutes les autres révélations. Quid des lentilles, du processeur, de la RAM, bref, de tout ce qui est important ? Il ne reste plus qu'à attendre d'autres leaks ou la conférence officielle le 5 janvier prochain pour en savoir plus.