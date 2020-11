Rumiko Takahashi - Reine du manga : La carrière de la créatrice de Ranma ½ retracée dans un livre

Véritable légende vivante au japon, la mangaka Rumiko Takahashi, mondialement connue pour ces œuvres tels que Maison Ikkoku, Urusei Yatsura ou encore Ranma 1/2, a aujourd'hui droit à sa propre histoire. Écrit par Pauline Croquet, ce récit retrace les 40 ans de carrière de la superstar du manga shōnen.





Ranma, Lamu, Kyoko, Inu-Yasha... Ces personnages mythiques de mangas et d’animes, à la fois sexy, drôles et combatifs, ont peuplé rêves et fantasmes de nombreux jeunes Japonais, mais aussi de lecteurs et lectrices occidentaux.



En effet, si ses œuvres furent dans un premier temps connues au Japon, elles ont également eu un certain succès dans les pays occidentaux. Surtout en France, où certaines furent adaptées en séries animées comme la très célèbre Ranma ½ ou encore Juliette je t’aime, ayant bercés l'enfance de nombreux d'entre nous !

Découvrir une œuvre de Rumiko Takahashi, c’est aller à la rencontre d’une artiste qui sait capturer l’air de son temps, faire preuve de fantaisie et croquer l’être humain sous tous ses aspects, se jouant des espèces et des genres.

Quoi qu'il en soit Rumiko Takahashi est incontestablement l’une des dessinatrices de manga les plus puissantes au monde. Que ça soit pour la longévité de sa carrière, pour l’influence qu’elle a pu avoir sur de nombreux artistes ou encore pour le nombre d'exemplaires vendus, elle est et restera aux yeux de beaucoup de monde la reine du manga. Si cette artiste vous intéresse, le livre Rumiko Takahashi - Reine du manga est en précommande ici pour 24,90 € au format 16 cm x 24 cm. Il sera disponible à partir du 20 novembre 2020.

Une édition limitée et numérotée nommée Rumiko Takahashi - ½ Edition contenant un fourreau cartonné exclusif, un certificat d’authenticité numéroté à 1 000 exemplaires et le livre Rumiko Takahashi – Reine du manga avec couverture cartonnée rigide et tranchefile est également disponible chez Pix'n Love.