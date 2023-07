Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 25) : la Fantaisie Finale est reine

Nous sommes lundi, et comme chaque lundi, le S.E.L.L. dévoile le classement des jeux vidéo les plus vendus en France ces derniers jours. Un classement marqué par l'arrivée d'une nouvelle sortie, à savoir le dernier jeu de rôle de Square Enix, qui s'impose directement à la première place.

Final Fantasy XVI se hisse donc sur la plus haute marche du podium en version standard, mais également sur la troisième marche en édition Deluxe, tandis que The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom s'incruste entre les deux, en seconde position. Dans le reste du classement, nous retrouvons deux jeux de course, à savoir Mario Kart 8 Deluxe et F1 23, qui clôture ce classement hebdomadaire.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 19 au 24 juin 2023 :