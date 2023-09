Dead by Daylight, l'Alien attaque le Nostromo et Ripley, la Reine est aussi là

Behaviour Interactive a lancé il y a quelques jours un nouveau Chapitre dans Dead by Daylight, introduisant un nouveau Tueur, une nouvelle Survivante et une carte inédite. Un Chapitre en collaboration avec une grosse franchise cinématographique et horrifique, Alien. Voici la bande-annonce de lancement :

Le Chapitre Alien rajoute dans Dead by Daylight le Xénomorphe, Ellen Ripley et L'Épave du Nostromo, voici ce qu'il faut retenir :

Un vaisseau naufragé L'épave du Nostromo est une recréation tordue réalisée par L'Entité, revoyant le cargo interstellaire des souvenirs de Ripley - un endroit sinistre et sans espoir où les ponts labyrinthiques se transforment en un cauchemar mortel. « L'un des plus grands défis de ce Chapitre fut de mêler l'univers d'Alien à celui de Dead by Daylight. Nous nous sommes évertués d’honorer l'œuvre originale tout en respectant notre jouabilité et l'univers que nous avons construit. Nous espérons que les joueurs reconnaîtront - et apprécieront - les images familières et les modifications environnementales tordues de L'Entité », explique Chase Toole, directeur artistique associé de Dead by Daylight. L'épave du Nostromo présente également une nouvelle fonctionnalité exclusive : Les Tuyaux de Vapeur. Quiconque passe devant un tuyau activera un court jet de vapeur. Celle-ci peut toucher le Tueur ou le Survivant, les ralentissant pendant quelques secondes. Les Survivants peuvent interagir avec les panneaux des tuyaux de vapeur pour réinitialiser le tuyau et le réutiliser. Un organisme parfait conçu pour tuer Icône de l'horreur et de la science-fiction, le Xénomorphe est l'un des personnages les plus connus de la culture populaire. « Le Xénomorphe est véritablement l'une des créatures les plus mythiques jamais créées », déclare Dave Richard, concepteur créatif principal de Dead by Daylight. « Il personnifie la peur de ce qui se cache hors de notre portée, dans l'obscurité. L'anxiété qu'il suscite n'est qu'amplifiée par son apparence frappante. Nous n'aurions pas pu espérer mieux pour compléter notre impressionnant répertoire de Tueurs. » Accessoires de Tueurs Le Xénomorphe ajoute sa touche unique à la jouabilité du jeu avec une fonction de Carte exclusive : les Stations de contrôle. Les Stations de contrôle apparaissent sur n'importe quelle Carte lorsque les joueurs affrontent le Xénomorphe. Plusieurs Stations de contrôle sont disponibles au cours d'une Épreuve. Le Xénomorphe et les Survivants peuvent interagir avec elles de différentes manières : INTERACTIONS AVEC LES SURVIVANTS Les Survivants doivent interagir avec les Stations de contrôle pour générer un Objet spécial : une Tourelle de Flammes à Distance, disponible uniquement lorsqu'ils font face au Xénomorphe. Ces armes cylindriques doivent être ramassées et placées stratégiquement. Une fois que le Xénomorphe est à proximité, la Tourelle émet un son, avertissant les Survivants de l'imminence du déploiement de la flamme. La flamme désactive le pouvoir du Xénomorphe, le mode Coureur, ce qui réduit considérablement sa furtivité. Si la Tourelle est utilisée pendant une période prolongée, elle peut surchauffer et devra alors être réparée par les Survivants. Le Xénomorphe peut également désactiver ou détruire une tourelle en la frappant une fois. INTERACTIONS AVEC LE TUEUR Les Stations de contrôle sont le point d'entrée d'un système complexe de tunnels souterrains auxquels seul le Xénomorphe peut accéder. Ce système permet au Xénomorphe de naviguer entre les Stations de contrôle sur n'importe quelle Carte en quelques secondes. À l'intérieur des Tunnels, le Xénomorphe peut voir les pas des Survivants au-dessus de lui, sous la forme de points d'impact fluorescents ressemblant à des ondulations et entendre les bruits de réparation de Génératrices. Lorsqu'il sort d'une Station de contrôle, il peut également détecter les Survivants qui se trouvent à proximité, ce qui lui permet de naviguer sur la Carte avec une efficacité redoutable. Ripley, l’irréductible Ellen Ripley, adjudante du Nostromo, est compétente et pragmatique. Héroïne emblématique, elle rejoint La Brume en tant que Survivante forte et pondérée. « L'idée d'incarner Ripley est une opportunité incroyable. Ripley a plus d'un tour dans son sac, avec des Compétences qui lui permettent de faire des pas silencieux en courant et d’ajouter des pièges sur les Palettes, ce qui fait d'elle une alliée puissante et pleine de ressources », déclare Janick Neveu, concepteur de jeux vidéo pour Dead by Daylight. « Elle offre un contre-jeu stratégique incroyablement amusant qui ne manquera pas d'attirer les joueurs. »

En plus de cela, les fans peuvent déjà retrouver des tenues dans la boutique pour ces nouveaux personnages, avec la Reine Xénomorphe (Légendaire), le Xénomorphe scarifié (Rare) et le Clone Xénomorphe (Très Rare) pour le Tueur, et De retour dans l'action (Très Rare) et Ripley 8 (Très Rare) pour la Survivante. Vous pouvez acheter Dead by Daylight Special Edition à 19,90 € sur Amazon.