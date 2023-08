Dead by Daylight : le Chapitre Alien présenté et détaillé en vidéo

La semaine dernière, Behaviour Interactive dévoilait un très court teaser pour annoncer une collaboration avec la franchise Alien pour Dead by Daylight, son survival-horror multijoueur au gameplay asymétrique. Le studio canadien vient déjà de présenter en détail ce futur contenu, avec une bande-annonce :

Le Chapitre Alien permettra donc d'incarner un nouveau Tueur, le Xénomorphe, et une nouvelle Survivante, Ellen Ripley, dans une carte inédite, l'Épave du Nostromo. Behaviour Interactive détaille ces nouveautés :

Un spécimen impitoyable venu d'une planète lointaine :

Le Xénomorphe est l'incarnation du tueur furtif – rapide et puissant, il peut frapper les Survivants avec sa queue acérée. Le pouvoir du Xénomorphe, appelé Mode Furtif, lui permet de marcher sur quatre pattes et de devenir plus furtif, réduisant considérablement son rayon de terreur. Icône du monde de l’horreur et de la science-fiction, il est le tueur parfait : surprenant même les Survivants les plus débrouillards et les forçant à abandonner tout espoir de survie.

L’arrivée du Xenomorphe introduit également une nouvelle fonction interactive sur la Carte : les stations de contrôle. Sept stations de contrôle sont dispersées sur la Carte. Les Survivants peuvent interagir avec ces stations pour obtenir un nouvel outil, la Tourelle de flammes à distance, tandis que le Xénomorphe peut entrer et sortir des tunnels situés sous la station de contrôle.

L'ultime Survivante :

En tant qu’unique survivante du Nostromo, Ellen Ripley est forte, pondérée et déterminée. Ayant surmonté des menaces incessantes, elle est l'incarnation de la résilience, ce qui fait d'elle une alliée inestimable pour tout groupe de Survivants. Elle a déjà affronté le Xénomorphe et se trouve maintenant entre les mains de l'Entité. Son destin dans cet endroit hostile est toujours indéterminé - mais il y a encore de l'espoir.

« Sortez de là ! » :

Entourée d'ombres vastes et menaçantes, la nouvelle Carte, l'Épave du Nostromo, est imprégnée d'un indéniable sentiment d'effroi. L'Entité a reconstitué le vaisseau spatial Nostromo à partir des souvenirs de Ripley, afin que les joueurs puissent chasser - et être pourchassés - au coeur de ce vaisseau cauchemardesque et abandonné. Les joueurs redécouvriront le vaisseau emblématique avec des éléments mémorables du premier film Alien ainsi que de nouveaux éléments uniques.

Nouvel outil du survivant : la Tourelle de flammes à distance :

Dead by Daylight: Alien introduit un nouvel outil pour Survivants, pouvant être utilisé exclusivement face au Xénomorphe. L’attaque défensive de la Tourelle de flammes étourdit le Xénomorphe et permet de mettre fin à son Habileté spéciale. Cet outil complexifie la jouabilité, car il demande aux Survivants de placer stratégiquement la Tourelle et de l’activer au moment opportun. Les joueurs seront tenus en haleine, car ils devront réparer l’outil en cas de surchauffe et devront le protéger (et se protéger eux-mêmes) du puissant Xénomorphe, qui peut détruire la Tourelle. Qui s’en sortira vivant ?