Savvy Games Group : la société détenue par un fonds d'Arabie Saoudite veut racheter un éditeur majeur et investir près de 40 milliards d'euros dans le jeu vidéo

Le Fonds public d'investissement d'Arabie saoudite (PIF, pour les intimes) s'était déjà fait remarqué en 2021 en achetant 3,3 milliards de dollars d'actions chez EA, Activision et Take-Two. La société dirigée par le prince Mohammed ben Salmane et basée à Riyadh possède désormais une branche entièrement dédiée au jeu vidéo, Savvy Games Group, dirigée par l'ancien Senior Vice President d'Activision Worldwide Studios Brian Ward, et nous allons visiblement beaucoup en entendre parler ces prochains mois.

Reuters et l'agence d'informations SPA rapportent en effet que Savvy prévoit d'investir 142 milliards de riyals (environ 38,74 milliards d'euros) dans l'industrie vidéoludique : 70 milliards de riyals (environ 19,10 milliards d'euros) iraient vers des participations minoritaires dans des entreprises installées et 50 milliards de riyals (13,64 milliards d'euros) vers l'acquisition complète « d'un éditeur de jeux de premier plan pour devenir un partenaire de développement stratégique ».

20 milliards de riyals iraient vers des partenaires industriels et des experts du milieu pour accélérer la croissance du groupe et 2 milliards vers « le développement de sociétés de jeux vidéo et d'e-sport en phase de démarrage ». Le projet est de posséder plus de 250 studios et 39 000 employés en Arabie Saoudite d'ici 2030 et de générer un chiffre d'affaires supérieur à 50 milliards de riyals.

« Le groupe Savvy Games fait partie de notre stratégie ambitieuse visant à faire de l'Arabie Saoudite la plaque tournante mondiale par excellence du secteur des jeux et de l'e-sport d'ici 2030 », a déclaré le prince héritier Mohammed ben Salmane, selon la SPA. « Nous exploitons le potentiel inexploité du secteur de l'e-sport et des jeux pour diversifier notre économie, stimuler l'innovation dans le secteur et développer davantage les offres de divertissement et de compétition d'e-sport à travers le Royaume. »

De quoi faire de l'ombre à Xbox, Tencent, Embracer et les autres sociétés qui ont faim de studios en ce moment ? Rien de sûr pour le moment, vouloir acheter un grand éditeur n'étant pas chose aisée même avec les fonds suffisants, mais il est maintenant clair que Savvy risque d'être un acteur majeur du jeu vidéo dans les années à venir.