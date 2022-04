Epic Games : un partenariat signé avec The LEGO Group pour la création d'un métavers destiné aux enfants

L'un des termes que nous pouvons lire depuis plusieurs mois un peu partout, à plus forte raison depuis que Facebook (Meta) a fait part de son intérêt d'en créer un, c'est bien le métavers. Bon, le concept est un peu un fourre-tout pour désigner un monde virtuel persistant comme l'est déjà Fortnite, mais cela n'empêche pas les grosses sociétés de se pencher sur le sujet et d'investir en ce sens. C'est d'ailleurs le cas ce lundi de Sony Group Corportation et KIRKBI, à hauteur de 1 milliard de dollars chacun. Et justement, la semaine dernière, The LEGO Group, qui est détenu par ce dernier, a signé un accord avec Epic Games... qui évoquait déjà la création d'un métavers.

Ce partenariat sur le long terme entre The LEGO Group et Epic Games vise donc à bâtir un espace virtuel immersif, créatif et engageant pour les enfants de tout âge, qualifié de « family-friendly », qui mettrait donc dans les mains de nos bambins des outils leur permettant de s'affirmer en tant que créateurs tout en leur permettant de s'amuser en sécurité. Bref, imaginez toutes les possibilités déjà offertes par les briques LEGO dans la réalité être transposées dans un jeu se voulant être un métavers. Oui, les géants que sont Minecraft et Roblox peuvent déjà trembler, surtout lorsque nous voyons le succès de Fortnite.

Niels B Christiansen, CEO de The LEGO Group, a déclaré : « Les enfants aiment jouer dans les mondes numériques et physiques, et se déplacent de manière fluide entre les deux. Nous pensons qu'il existe un énorme potentiel pour eux de développer des compétences tout au long de la vie telles que la créativité, la collaboration et la communication grâce à des expériences numériques. Mais nous avons la responsabilité de les rendre sûrs, inspirants et bénéfiques pour tous. Tout comme nous protégeons les droits des enfants à jouer physiquement de manière sûre depuis des générations, nous nous engageons à faire de même pour le jeu numérique. Nous sommes impatients de travailler avec Epic Games pour façonner cet avenir passionnant et ludique. » Tim Sweeney, PDG et fondateur d'Epic Games, a déclaré : « The LEGO Group a captivé l'imagination des enfants et des adultes grâce au jeu créatif pendant près d'un siècle, et nous sommes ravis de nous réunir pour créer un espace dans le métavers qui est amusant, divertissant et fait pour les enfants et les familles. » Au fur et à mesure que le métavers évolue, il remodèle la façon dont les gens se rencontrent, jouent, travaillent, apprennent et interagissent dans un monde virtuel en 3D. The LEGO Group et Epic Games vont combiner leur vaste expérience pour s'assurer que cette prochaine itération de l'Internet est conçue dès le départ avec le bien-être des enfants à l'esprit.

Et pour bien faire comprendre que la sécurité des enfants est essentielle, les deux groupes se sont mis d'accord sur trois principes éthiques au sein des espaces virtuels qui pourront naître de ce partenariat :

Protégez le droit des enfants à jouer en faisant de la sécurité et du bien-être une priorité ;

Protégez la vie privée des enfants en donnant la priorité à leur intérêt supérieur ;

Offrez aux enfants et aux adultes des outils qui leur permettent de contrôler leur expérience numérique.

The LEGO Group ayant déjà des partenariats avec Nintendo, notamment via la gamme dédiée à Super Mario, et de grandes licences telles que Star Wars, il y a de quoi rêver d'une plateforme réunissant tous ces mondes faits de briques. En attendant de voir ce qui ressortira de tout ça, vous pouvez retrouver toutes sortes de sets LEGO en vente sur Amazon.

