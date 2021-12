SEGA Astro City Mini V : une nouvelle borne d'arcade miniature avec un écran vertical annoncée

La mode des consoles miniatures n'est visiblement pas terminée. SEGA s'est déjà prêté aux jeux avec plusieurs de ses consoles rétro, mais aussi dernièrement avec l'Astro City Mini. Cette borne d'arcade aux dimensions rikiki est parue en juin dernier en France avec pas moins de 37 jeux issus du catalogue de l'éditeur embarqués.



Le constructeur a déjà une autre variante à proposer, l'Astro City Mini V. Sa particularité est d'intégrer un écran vertical, à la hauteur plus importante que la largeur, comme certaines bornes Astro City de l'époque, et de proposer une sélection de titres adaptés à cet affichage. Il y aura ainsi 22 nouveaux jeux dans le système, et pas que des productions de SEGA, car des titres de Eighting, Psikyo et Toaplan sont aussi glissés dans la liste.

Action Fighter (1986)

(1986) Armed Police Batrider (1998)

(1998) Batsugun (1993)

(1993) Battle Bakraid Unlimited Version (1999)

(1999) Cosmo Police Galivan (1985)

(1985) Desert Breaker (1992)

(1992) Dogyuun! (1992)

(1992) Gunbird (1994)

(1994) Kingdom Grand Prix (1994)

(1994) Moon Cresta (1980)

(1980) Out Zone (1990)

(1990) Raiden (1990)

(1990) Samurai Aces (1993)

(1993) Shark! Shark! Shark! (1989)

(1989) Sonic Wings (1992)

(1992) Strikers 1945 (1995)

(1995) Tatsujin (1988)

(1988) Terra Cresta (1985)

(1985) Truxton II (1992)

(1992) VV (1993)

(1993) Wrestle War (1989)

(1989) Zaxxon (1982)

Pour le reste, pas de surprise, il s'agira encore d'une borne d'arcade miniature à l'échelle 1/6 de 130x170x170 mm, pesant 550 g, et compatible avec les mini-manettes et le mini-stick arcade déjà sortis. L'Astro City Mini V est pour le moment exclusivement attendue au Japon pour l'été 2022 : vous pouvez précommander votre exemplaire sur le site de SEGA Toys pour 19 580 ¥ (environ 153 €).