Silent Hill 2 Remake sur Xbox, ça se confirme, la sortie serait imminente !

Cela fait maintenant plus d'un an que Bloober Team a sorti Silent Hill 2, un remake du survival horror de Konami. Un titre très bien accueilli par la presse spécialisée et les joueurs, modernisant une œuvre culte. Cependant, Silent Hill 2 Remake est pour l'instant réservé aux joueurs sur PlayStation 5 et PC. Mais cela pourrait vite changer. Très vite.

Silent Hill 2 sur Xbox, c'est imminent ?





Les rumeurs d'un portage de Silent Hill 2 Remake sur Xbox Series X|S vont bon train depuis quelques mois. Le titre a récemment été listé par l'ESRB sur la console de Microsoft, mais d'autres indices apparaissent. Cette fois, c'est le site TrueAchievements qui liste les Succès de Silent Hill 2 Remake sur Xbox Series X|S, laissant penser à une sortie imminente. Pas de surprise dans la liste, les Succès sont les mêmes que sur PC et PS5.

Quand sortira Silent Hill 2 sur Xbox ?





Plus tôt dans le mois, TrueAchievements (via Insider Gaming) avait même découvert une information capitale : la date de sortie de Silent Hill 2 Remake était affichée sur le Microsoft Store ! Une belle boulette de la part de Xbox, qui mentionnait des versions PC et Xbox Series X|S. Mais alors, quand se fera le lancement ? Eh bien selon le Microsoft Store, Silent Hill 2 Remake sortira le 21 novembre 2025 sur Xbox Series X|S.

Une officialisation dès ce soir ?





Pour rappel, nous avons rendez-vous ce soir pour un nouveau Xbox Partner Preview. De gros éditeurs tiers profitent de l'évènement pour mettre en avant leurs jeux, ce serait l'occasion parfaite pour que Konami officialise le portage de Silent Hill 2 Remake sur Xbox Series X|S, avec un lancement dans la foulée. Nous aurons la confirmation, ou non, dans quelques heures.

