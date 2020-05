Small World of Warcraft, le jeu de société Small World bientôt revisité à la sauce WoW

Days of Wonder est derrière plusieurs jeux de société à succès comme Les Aventuriers du Rail, Mémoire 44 ou Les Chevaliers de la Table Ronde. Il édite aussi Small World, un jeu de conquête de territoire signé Philippe Keyaerts.

Il va prochainement décliner cette dernière expérience avec une licence très connue des joueurs : World of Warcraft. Le bien nommé Small World of Warcraft mêlera les codes du jeu de plateau à l'univers du MMORPG de Blizzard, pour des parties qui devraient séduire les amateurs de l'une ou l'autre de ces expériences.

Dans Small World of Warcraft vous pourrez choisir une combinaison de races et de pouvoirs spéciaux issus de l’univers de Warcraft, tel que les Pandarens Maîtres des Portails ou les Gobelins Herboristes, afin de lutter pour prendre le contrôle d’Azeroth. Pour asseoir votre domination, vous devrez partir à la conquête de lieux légendaires et de puissants artefacts. Cependant, les empires pouvant être renversés du jour au lendemain, il vous faudra être prêts à accepter le déclin de votre peuple afin d’en mener un nouveau à la conquête d’Azeroth.

Small World of Warcraft est un jeu complet et indépendant pour 2 à 5 joueurs. Le jeu contient 6 plateaux recto verso, 16 tuiles de peuples Warcraft, 182 pions de peuples et 15 pions Murlocs, 20 tuiles de Pouvoirs spéciaux, 5 aides de jeux, 12 artefacts et lieux légendaires, 10 tuiles montagne, 9 Murs de Feux Follets, 4 pions Harmonie, 12 bombes, 1 Champion, 10 Forts, 2 Objectifs militaires, 5 Bêtes, 6 Tours de Garde, 110 jetons de victoires, 1 dé de renforts, 1 piste de score, 1 compte-tour, un livret de règles et une règle de variante par équipe.