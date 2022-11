World of Warcraft: Dragonflight, une version VR verra-t-elle le jour ? Le directeur du jeu nous a répondu !

Lors de notre interviews à l'occasion de la sortie de World of Warcraft: Dragonflight, nous avons pu poser une question hors cadre (c'est à dire, pas sur la nouvelle extension) et le directeur du jeu, Ion Hazzikostas, nous a répondu avec un enthousiasme qui nous a agréablement surpris.

Pensez-vous qu'un jour vous pourriez créer une version VR de World of Warcraft ?

Ion Hazzikostas : c'est le fantasme des rêves, des histoires, des films comme Ready Player One. Nombreux dans notre équipe aimeraient pouvoir vivre ça. C'est quelque chose de captivant des MMOs, d'aller dans un monde complètement différent et d'être quelqu'un d'autre. Le plus immersif que nous pouvons faire sera le meilleur. La VR est quelque chose dont nous avons chacun notre propre expérience personnelle, c'est quelque chose en tant que joueurs que garde un œil dessus, comment la technologie évolue. J'espère voir ça un jour, mais je pense que ce n'est pas encore pour demain. En tant que joueur j'espère pouvoir en faire l'expérience un jour, être capable de me promener dans ce monde de magie et fantaisie et voir tout cela prendre vie autour de moi.