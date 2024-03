Smalland: Survive the Wilds annoncé en VR, mais sur une seule plateforme

Le mois dernier, Merge Games et Maximum Entertainment lançait la version 1.0 de Smalland: Survive the Wilds, un jeu de survie solo ou multijoueur avec de petits êtres pouvant dompter des insectes, crafter des objets et construire des bâtiments. Un titre qui rappelle Grounded, mais qui va avoir droit à une version en réalité virtuelle.

Les studios dévoilent cette semaine Smalland: Survive the Wilds VR, un portage développé par Merge Games qui arrivera dans le courant du printemps 2024 uniquement sur la boutique Meta Quest. Le titre sera compatible avec les casques de réalité virtuelle Meta Quest 2, 3 et Pro, les précommandes sont déjà lancées et voici une présentation du jeu :

Découvrez un monde régi par des insectes géants, des arachnides et bien plus encore. Certains acceptent volontiers la présence d'êtres étranges sur leur territoire, d'autres non. Apprivoisez et personnalisez les créatures pour qu'elles rejoignent votre clan et prennent les armes contre vos ennemis - ce monde et ses habitants sont à conquérir. Récupérez ou raffinez des ressources pour construire des campements avec plusieurs niveaux de matériaux, du bois à la pierre. Construisez votre propre structure permanente en toute sécurité au sommet de votre propre Grand Arbre. Partez à l'aventure dans un pays oublié par le temps, avec d'anciennes reliques d'une époque oubliée depuis longtemps. Traversez des égouts de pierre, des plages de sable, des tunnels sinueux et des cavernes complexes en explorant le pays des géants.

