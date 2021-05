Les smartphones Samsung Galaxy S21 256 Go au même prix que les modèles 128 Go !

Le bon plan du jour concerne la gamme de smartphones Galaxy S21 qui est actuellement en promotion avec les modèles 256 Go au même prix que les modèles 128 Go. La gamme est composée de trois modèles, le Samsung Galaxy S21, le Samsung Galaxy S21 Plus et le Samsung Galaxy S21 Ultra.

Le Samsung Galaxy S21 est assez similaire au Samsung Galaxy S21+. En effet, ils disposent d'un même affichage OLED FHD+ avec un écran de 6,2 pouces pour le Galaxy S21 et d'un écran de 6,7 pouces pour le Galaxy S21 Plus. Les deux modèles proposent un rafraîchissement de 120 Hz dynamique. Ils exploitent un SoC Exynos 2100 octocore gravé en 5 nm avec un cœur ARM Cortex-X1 avec 8 Go de RAM et de 128 à 256 Go de stockage interne.

Les deux smartphones sont également similaires sur le plan photo avec un triple capteur photo avec un capteur principal de 12 Mégapixels, d'un capteur ultra grand-angle de 12 Mégapixels et d'un capteur téléobjectif de 64 Mégapixels. Le capteur photo frontal est de 10 Mégapixels. Le Galaxy S21+ est alimenté par une batterie de 4 800 mAh pendant le que le Galaxy S21 est alimenté par une batterie de 4 000 mAh seulement. Cependant les deux versions sont compatibles avec la recharge rapide et sans fil.

Continuons les présentations avec le modèle haut de gamme de Samsung, le fameux Samsung Galaxy S21 Ultra ! Il possède un écran AMOLED incurvé QHD+ de 6,8 pouces. Il dispose de la même fréquence d'affichage que les modèles précédents ainsi que le même processeur. Il propose cependant 12 Go de RAM avec 128 Go à 256 Go de stockage interne.

Son côté de haut de gamme se trouve spécialement sur un point photographie, avec l'une des meilleures capacités photo du marché actuel. Il propose un capteur principal grand-angle de 108 Mégapixels, un capteur ultra grand-angle de 12 Mégapixels, un capteur téléobjectif de 10 Mégapixels et enfin un téléobjectif périscopique de 10 Mégapixels. Le capteur photo frontal est de 40 Mégapixels. Le S21 Ultra est alimenté par une batterie de 5 000 mAh avec la charge rapide et la recharge sans fil !

Vous pourrez trouver le Samsung Galaxy S21 à partir de 859 €, le Samsung Galaxy S21+ à partir de 1059 € et enfin le Samsung Galaxy S21 Ultra à partir de 1259 € ! Mais ce n'est pas tout, Samsung propose en ce moment, pour tout achat d'un smartphone de la gamme Galaxy S21, 100 € de bonus de reprise d'un ancien smartphone, 5 % du prix du smartphone en points Samsung Rewards, 20 % de remise sur les accessoires associés, mais surtout les modèles 256 Go au même prix que les modèles 128 Go, ou bien les écouteurs Samsung Galaxy Buds Live offerts !