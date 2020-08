Samsung Galaxy Z Fold2 : la nouvelle génération de smartphones pliable dévoilée

Le Galaxy Unpacked d'aujourd'hui a permis de découvrir le Samsung Galaxy Note20 et le Samsung Galaxy Tab S7 dans les détails, avant leur sortie du 21 août. Mais le constructeur coréen en a aussi profité pour introduire un appareil qui paraîtra un tout petit peu plus tard : le Samsung Galaxy Z Fold2. Ce successeur du Galaxy Fold tentera d'améliorer l'approche des smartphones à écran pliable en faisant gagner le téléphone en style et en performances.

Pour le descriptif officiel, voici ce qu'en dit Samsung.

Samsung continue de façonner le futur de la téléphonie et lève le voile sur la prochaine génération de smartphones pliables avec le Galaxy Z Fold2, qui intègre les retours d’expérience des utilisateurs du Galaxy Fold et du Galaxy Z Flip. Avec le Galaxy Z Fold2, Samsung présente un smartphone embarquant deux écrans bord-à-bord Infinity-O qui abritent les capteurs photo dans des bulles quasiment invisibles. L’écran avant mesure 6,2’’, tandis que le magnifique écran principal fait 7,6’’. Merveille de design et d’ingénierie, le Galaxy Z Fold2 bénéficie des partenariats de Samsung avec Google et Microsoft pour proposer une interface et une expérience utilisateur incomparables, exploitant pleinement le potentiel de son écran pliable. C’est le cas avec la continuité des applications, par exemple, ou encore la gestion des fenêtres multi-actives.

Si vous voulez plus de détails, notamment sur le prix, il faudra être patient : Samsung nous en dira plus sur son Galaxy Z Fold2 le 1er septembre 2020, date à laquelle les précommandes seront également ouvertes.