SOLDES du Nintendo eShop : jusqu'à 70 % de promotion sur les plus grosses pépites indés de la Switch

Nintendo vient nous donner de bonnes raisons de dépenser notre argent sur l'eShop. Il vient de lancer des offres sur les « pépites indés », valables jusqu'au 27 mars, qui devraient faire chavirer les amateurs de productions indépendantes.

Envie de récupérer Hades pour 16,24 € ? Loop Hero pour 11,24 € ? GRIS pour 5,09 € ? Streets of Rage 4 pour 14,99 € ? Röki pour 6,79 € ? Ou même Bastion pour 2,49 € seulement ? Alors, rendez-vous directement sur le Nintendo eShop via votre Switch ou sur le site en ligne pour découvrir les plus de 680 promotions du moment.

Si vous ne voulez pas créditer directement votre porte-monnaie sur l'eShop, des cartes cadeaux pour approvisionner son compte sont en vente à la Fnac.