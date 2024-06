SOLDES du PlayStation Store : jusqu'à 75% de réduction avec les offres du Summer Game Fest, de nombreux Jeux à moins de 15 € disponibles

Actuellement, le PlayStation Store accueille les offres des Days of Play et ce pendant encore quelques jours. Avec le Summer Game Fest Live 2024, une autre opération a été lancée, qui nous promet jusqu'à 75 % de remise sur plus de 2 000 articles. Il y a d'ailleurs le temps d'en profiter, car vous avez jusqu'au jeudi 20 juin à 00h59 pour vous faire plaisir avec ces ristournes. Tout est disponible via la page de la boutique. Notez que des Jeux à moins de 15 € sont également proposés, avec pas mal de belles affaires.

Les jeux mis en avant ne sont pas forcément récents, puisque nous retrouvons par exemple la Assassin's Creed Valhalla à 34,99 € au lieu de 139,99 € ou la Gold Edition de Resident Evil Village à 19,99 €. Cela peut aussi être le moment de craquer pour Street Fighter 6 dont l'Ultimate Edition est à 51,74 € ou Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name à 29,99 €. l'extension Éclipse de Destiny 2 est elle vendue 9,89 €, tandis que les packs pour Bastion des Ombres et Au-delà de la Lumière passent à 2,99 €, de quoi rattraper presque tout ce qui est sorti et encore accessible sans trop dépenser.

Côté PSVR 2, vous pouvez vous offrir A Fisherman's Tale à 5,99 € ou le pack avec Another Fisherman's Tale à 14,99 €, Among Us VR à 7,99 €, Arizona Sunshine 2 en édition Deluxe à 35,99 € ou Kayak VR: Mirage à 15,59 €.

