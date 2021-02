Sonic : LEGO Ideas donne vit à un set inspiré de Green Hill Zone conçu par un fan

L'an dernier, le monde des briques danoises et celui du célèbre des plombiers de Nintendo se sont entrechoqués avec une gamme LEGO Super Mario, donnant lieu à bien des sets dont plusieurs nouveaux sont parus en janvier (en vente sur Amazon). C'est désormais au tour de son rival de toujours Sonic de chez SEGA d'y passer, même si la démarche pour en arriver là n'a pas été identique. C'est en effet un fan qui a soumis son projet via la plateforme LEGO Ideas et qui a reçu plus de 10 000 votes, un prérequis avant que la société ne se penche sur un projet.

Viv Grannell, tel est son nom, a visiblement bien apprécié Sonic Mania sorti en 2017 et a ainsi recrée une scène dans Green Hill Zone avec Sonic et diverses créations robotiques d'Eggman. Comme spécifié, le produit final ne ressemblera pas forcément à ce visuel et diverses modifications peuvent ainsi être effectuées, mais une chose est sure, un set Sonic Mania Green Hill Zone LEGO Ideas va bel et bien finir dans le commerce. Il faudra patienter, puisqu'il va d'abord entrer en phase de développement durant laquelle SEGA participera.

Je m'intéresse au monde de Sonic depuis que je suis née ou presque, et il correspond tellement bien au système LEGO que j'ai passé près d'un an à rallier le soutien suffisant pour que tout cela arrive. 10 000 personnes qui valident mon idée, c'est déjà impressionnant même avec l'aide de mes amis et de ma famille, mais la voir sélectionnée pour entrer en production est le secret le plus excitant que j'ai jamais eu à garder ! - Viv Grannell Chez SEGA, nous avons toujours encouragé les fans à contribuer à l'héritage de la licence Sonic au travers de leurs propres créations, et c'est merveilleux de voir que la tradition se poursuit avec le programme LEGO Ideas. Nous sommes ravis de collaborer avec Viv et LEGO Group, et nous espérons que cela incitera les fans à créer leurs propres expériences Sonic the Hedgehog pour les générations à venir. - Jason Rice, Director of Brand Licensing de SEGA Europe Ltd

Les festivités autour des 30 ans de Sonic ne font que commencer en ce début d'année 2021, espérons tout de même qu'un nouveau jeu vidéo soit dans les tuyaux.

