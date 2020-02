Sonic : une ou deux « annonces spéciales » le 20 mars au SXSW, enfin un nouveau jeu ?

Vous ne passerez pas à côté de Sonic en ce début d'année, lui qui ira jusqu'à squatter les écrans de cinéma le 12 février prochain avec Sonic le film.



Du côté de son média d'origine, c'est presque le calme plat, alors que seul Sonic aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 est au calendrier de SEGA. L'éditeur prévoit tout de même de faire une annonce le 20 de chaque mois durant toute l'année 2020, alors il serait étonnant qu'il n'y ait pas au moins la révélation d'un nouveau jeu à l'une ou l'autre de ces occasions.

D'ailleurs, la date du 20 mars 2020 sent plutôt bon, car SEGA tiendra une conférence appelée The Gotta Go Fast: The Official Sonic the Hedgehog Panel, entre 15h00 et 16h00, heure locale, depuis le SXSW. Le festival texan est apprécié par les développeurs, le producteur Takashi Iizuka ayant déjà profité de la scène l'année dernière pour confirmer que la Sonic Team planchait sur un nouveau jeu. Et pour cette itération, l'équipe tease une voire deux annonces.



Sonic the Hedgehog est de retour au SXSW ! Rejoignez des invités spéciaux de SEGA et de Sonic Team alors qu'ils parlent des dernières nouveautés concernant le hérisson bleu et des prochaines étapes pour 2020 et au-delà. Il y a toujours une ou deux annonces spéciales à faire, alors assurez-vous de rester à l'écoute !

Les développeurs et éditeurs nippons ayant pour certains tendance à faire monter la hype pour pas grand-chose, autant rester mesuré, mais il faut avouer que les astres sont bien alignés pour que quelque chose d'important se passe le mois prochain. Alors comme toujours, wait & see.