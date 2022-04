SpeeDons 2022 : le marathon de speedruns caritatif débute ce soir

L'an dernier, après des mois d'attente et de reports à cause du COVID-19, mistermv organisait la première édition de SpeeDons, un marathon de speedruns à but caritatif. Tout au long du week-end, il a réussi à récolter plus de 614 000 € pour Médecins du Monde. Et il remet ça cette année.

Encore une fois, Xavier « mistermv » Dang organise un marathon de 55h dédié au speedrun, ou l'art de terminer un jeu le plus rapidement possible. Les dons récoltés tout au long du week-end iront une nouvelle fois à Médecins du Monde, avec un représentant qui interviendra en live pour parler de l'association : l'ONG est active partout dans le monde pour aider les plus démunis et les victimes de conflits ou de catastrophes naturelles.

Tout au long de ce week-end, nous aurons droit à des speedruns sur Star Wars Jedi: Fallen Order, Dead Space, Moss, Dishonored 2, Super Mario Sunshine, Beat Saber, Geoguessr, Metroid Dread, Dark Souls III, Dead Cells, Tintin au Tibet, Celeste, Super Meat Boy ou encore The Legend of Zelda: Ocarina of Time, et c'est Hollow Knight qui conclura ce marathon. En plus des dons directs, les spectateurs pourront soutenir la cause en achetant des tee-shirts avec un visuel encore réalisé par Dzo.

SpeeDons 2022 débutera ce vendredi 15 avril, à partir de 18h00, sur la chaîne Twitch de mistermv, pour se terminer dimanche, dans la soirée. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le compte Twitter de l'évènement.