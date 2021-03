SpeeDons 2021 : mistermv récolte plus de 614 000 € avec son marathon de speedruns caritatif

Les évènements caritatifs se multiplient dans le milieu du jeu vidéo, et outre-Atlantique, tous les amateurs de speedruns connaissent déjà l'AGDQ (Awesome Games Done Quick), un marathon qui récolte des fonds pour la lutte contre le cancer, et qui a obtenu 2,7 millions de dollars en tout début d'année. Eh bien mistermv a décidé de faire pareil, à la française.

mistermv, ou Xavier Dang de son vrai nom, est déjà bien connu des joueurs, que ce soit pour ses albums de musique électronique, ses bandes originales et bien évidemment ses livestreams sur Twitch, mais le « vieux monsieur » est également très proche de la communauté du speedrun, il a donc organisé SpeeDons, un marathon caritatif ce week-end, et pour une première édition, le succès était au rendez-vous. Malgré les reports dus au COVID-19, le marathon s'est tenu à Paris pendant 55h, où les joueurs ont enchaîné les speedruns et courses sur Trials Fusion, des Zelda, Portal, Resident Evil 2, Sekiro: Shadows Die Twice, Hotline Miami, The Binding of Isaac: Afterbirth+, Rayman, Spelunky ou encore Final Fantasy XIII en pleine nuit.

Un programme varié, de quoi séduire les amateurs de rétrogaming ou de titres plus récents, qui a permis de récolter 614 255 € pour Médecins du Monde, grâce à des dons directs, mais aussi des ventes de t-shirts et albums numériques. Pour une première édition réservée au public francophone, c'est donc une réussite, l'équipe a réussi à faire face aux quelques problèmes techniques (et à des attaques DDoS, il fallait oser s'en prendre à un évènement caritatif...) et a su passionner les spectateurs pendant ces 55 heures. mistermv a déjà annoncé qu'une nouvelle édition de SpeeDons allait voir le jour, à des dates encore inconnues, en espérant que cette fois, du public pourra être présent.

Pour rappel, l'évènement caritatif qui a récolté le plus d'argent dans le monde reste le Z Event, avec 5,7 millions d'euros en 2020, mais le rassemblent organisé par ZeratoR (présent à SpeeDons pour animer) s'adresse à un public plus large que celui du speedrun.