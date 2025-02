SpeeDons 2025 : l'évènement caritatif démarre aujourd'hui, voici le planning

Cette année encore, Xavier Dang, plus connu sous le pseudonyme du Vieux Monsieur de MisterMV, organise SpeeDons, un marathon de speedruns caritatif en faveur de Médecins du Monde. L'évènement a récolté plus de deux millions d'euros l'année dernière, cette cinquième édition va tenter de faire mieux, avec notamment une nouveauté de taille : SpeeDons 5 sera diffusé aux États-Unis, en Allemagne et au Japon, de quoi toucher un public bien plus large grâce aux chaînes Twitch de Games Done Quick, Germench et Japanese_Restream.

Pendant 75 heures, les speedrunneurs et speedrunneuses vont donc défiler sur scène et sur la chaîne Twitch de MisterMV afin de terminer leurs jeux préférés le plus rapidement possible, vous pouvez retrouver le planning complet ci-dessus, ou plus en détail sur le site officiel. Au programme : Portal 2, Resident Evil 4 Remake, Lies of P, Super Mario Kart, une course à trois joueurs sur Elden Ring, Marvel's Spider-Man Remastered, Trombone Champ, Mirror's Edge, Ducktales Remastered, Hades, Limbo, Cuphead, Okami HD, Outer Wilds, Hollow Knight, Celeste, Dishonored ou encore The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, sans oublier des interviews avec l'équipe de Médecins du Monde.

Comme toujours, faire un don permettra de gagner des lots gracieusement offerts par des créateurs et créatrices, ainsi que des illustrations réalisées pendant les runs par Tutank, Dzoho, HadH, Slanmetha, Pikku et Nyo, un t-shirt arborant un dessin de Dzoho sera également disponible dans la boutique. Afin de mettre de l'ambiance entre les runs et pour remercier les donateurs, quelques invités seront présents, à savoir Chachamaxx, DamDamLive, RealMyop, Shisheyu, Yamato, ZeratoR, Hugo Délire (le créateur de contenu, pas le troll de France 3), Jarm0u, Gom4rt, Antoine Daniel et Vicky Spleen. Enfin, notez qu'un concert d'ouverture aura lieu à 16h30 avec Canblaster, Teki Latex, Saku Sahara et Neurotypique, toujours sur la chaîne Twitch de MisterMV.

SpeeDons 2025, c'est à suivre tout le week-end, du jeudi 27 février jusqu'au dimanche 2 mars.