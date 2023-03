SpeeDons 2023 : le marathon de speedruns caritatif débute ce soir

Pour la troisième année consécutive, Xavier « mistermv » Dang organise SpeeDons, un marathon de speedruns caritatif inspiré par les Games Done Quick, mais à la sauce française. Tout au long du week-end, les spectateurs vont voir des jeux être terminés très vite, et surtout pouvoir faire des dons.

Encore une fois, c'est l'ONG Médecins du Monde qui va bénéficier des dons de l'évènement, qui avait pour rappel récolté 802 166 € l'année dernière. SpeeDons 2023 débutera ce jeudi 9 mars, à partir de 18h00 sur la chaîne Twitch de mistermv, avec un speedrun de Crash Bandicoot 4: It's About Time. Le programme, accessible sur le site officiel de l'évènement, est évidemment varié, avec du Bloodborne, Final Fantasy VII Remake Intergrade, It Takes Two, Half-Life 2, Tinykin, GeoGuessr, Mega Man 2, Spelunky 2 ou encore Hadès, et enfin Elden Ring qui conclura le marathon dimanche soir.

Tout au long du week-end, des ambianceurs seront là pour animer l'évènement, avec Hugo Délire, Aelthan, DamDam, Shisheyu, Gom4rt, RealMyop, Yamato, Jarmou, Laink, Antoine Daniel, Chachamaxx, ZeratoR et bien sûr mistermv. En plus des dons, les spectateurs pourront acheter un tee-shirt avec un visuel dessiné encore une fois par DzoHo, et même se rendre sur place à l'évènement, au Palais des Congrès de Paris (mais les places restantes sont rares).

Rendez-vous ce soir pour le début de SpeeDons 2023, en espérant que les dons soient aussi nombreux que les années précédentes.