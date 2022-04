SpeeDons 2022 : plus de 800 000 € récoltés grâce au marathon de speedruns

Vous le saviez, ce week-end se tenait la seconde édition de SpeeDons, un marathon de speedruns organisé par Xavier « mistermv » Dang. La première édition avait permis de récolter plus de 614 000 €, et pour cette année, l'objectif était de faire aussi bien, voire mieux. Un défi accompli.

Avec 802166€ au compteur, c'est la fin de ce #SpeeDons 2022 !



Merci à tous pour votre générosité et votre assiduité !



Pour fêter ça, on annule le contrôle de la team PepoG et on se donne rendez-vous l'année prochaine !#SpeeDons2023 pic.twitter.com/M3b8BgbixO — SpeeDons (@SpeeDonsFR) April 17, 2022

Grâce aux dons, aux ventes d'albums numériques et de tee-shirts, SpeeDons 2022 a récolté 802 166 € au profit de Médecins du Monde. L'ONG était la même que l'année dernière, l'occasion pour ses représentants de reparler de ses actions dans le monde entre deux speedruns. Le week-end aura été marqué par des performances impressionnantes devant du public à Paris, avec dès le lancement de l'évènement un record du monde battu sur Monster Boy and the Cursed Kingdom. Pendant plus de 56h, animateurs, casteurs et speedrunners ont fait vibrer le public sur place et en ligne sans interruption, même en pleine nuit avec des J-RPG, jusqu'à un final haletant sur Hollow Knight. Et, non, William Pellen n'a pas lâché de nouvelle bande-annonce pour Silksong pour fêter ça...

mistermv et son équipe nous donnent déjà rendez-vous l'année prochaine pour une troisième édition de SpeeDons, à des dates encore inconnues. En route pour le million d'euros récolté ?