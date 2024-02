SpeeDons 2024 : l'évènement caritatif organisé par mistermv, c'est maintenant et pendant tout le week-end

Depuis 2021, Xavier Dang, plus connu sous le pseudonyme de mistermv, organise SpeeDons, un marathon caritatif au profit de l'association Médecins du Monde. Inspiré de l'Awesome Games Done Quick, le principe est simple : des joueurs terminent le plus rapidement possible des jeux pendant tout le week-end.

L'année dernière, SpeeDons 2023 avait réussi à récolter l'impressionnante somme de 1 252 637 €, l'édition 2024 a évidemment la lourde tâche de vouloir faire mieux, mais quoi qu'il en soit, chaque euro récolté compte. À partir de maintenant et jusqu'à dimanche soir, minuit si tout se passe bien, les runners vont montrer leurs talents sur des jeux comme En Garde!, Returnal, NieR: Automata, Cities Skylines, Metal Gear Solid, DOOM Eternal, Super Mario 64, Dark Souls Remastered, Aladdin, Super Meat Boy, Portal, Ori and the Will of the Wisps, VVVVVV, Star Wars Jedi: Survivor, Furi, Half-Life, Baldur's Gate 3, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ou encore sur Super Metroid pour conclure le marathon.

SpeeDons 2024, c'est à suivre sur la chaîne Twitch de mistermv, pendant tout le week-end, avec une bonne dose de café. Toutes les informations, y compris la boutique de t-shirts, sont disponibles sur le site officiel de l'évènement.