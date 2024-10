SpeeDons 2025 officialisé, la billetterie ouvre très bientôt

Pour la cinquième année consécutive, Xavier « MisterMV » Dang va organiser SpeeDons, un évènement caritatif au profit de Médecins du Monde où des joueurs et joueuses vont se relancer le temps d'un week-end pour enchaîner des speedruns, c'est-à-dire terminer des jeux vidéo le plus rapidement possible.

Comme l'a annoncé hier soir MisterMV dans l'émission PopCorn de Domingo, SpeeDons 5 aura lieu du 27 février au 2 mars 2025 au Centre des Congrès de Lyon, dans l'Amphithéâtre 3000. Bien sûr, les amateurs de speedruns pourront suivre l'évènement sur la chaîne Twitch de MisterMV, mais des spectateurs pourront également assister au spectacle depuis la salle. La billetterie ouvrira ce vendredi 11 octobre à 17h00, avec seulement 1 500 places disponibles, il faudra donc être réactif et croiser les doigts. Voici les offres et les tarifs :

Billet 1 jour (jeudi 27 février) : 9 €

Billet 1 jour (vendredi 28 février, samedi 1 mars, dimanche 2 mars) : 13 €

Pass 4 jours : 40 €

La billetterie sera accessible via le site officiel de SpeeDons vendredi soir, il va falloir bourrer les dons pour battre le record de SpeeDons 4, qui avait récolté plus de deux millions d'euros.