SpeeDons 6 : le marathon caritatif de speedruns officialisé, voici les premières infos

Après une 5ᵉ édition historique qui a permis de récolter un montant record de 2 231 146 € en soutien à Médecins du Monde, SpeeDons revient en 2026 au mythique Centre des Congrès de Lyon, du jeudi 7 au dimanche 10 mai 2026. Le marathon caritatif de speedrun, toujours diffusé sur la chaîne Twitch de MisterMV (+906K followers), réunira à nouveau passionnés, joueurs et créateurs de contenu autour d'un seul objectif : jouer pour la bonne cause.

Un marathon caritatif de Speedrun devenu incontournable





Année après année, SpeeDons s'est imposé comme l'un des plus grands événements caritatifs du stream français, combinant exploits vidéoludiques, moments de partage et solidarité. En 2025, l'événement avait rassemblé des centaines de milliers de spectateurs sur Twitch et permis à la communauté de collecter la somme impressionnante de 2 231 146 € pour financer les actions de Médecins du Monde.

Le speedrun consiste à terminer un jeu vidéo le plus vite possible, en optimisant chaque action à la perfection. Exigeante et spectaculaire, la discipline allie précision, stratégie et créativité. Tout le week-end, les meilleurs speedrunners tenteront de battre des records sur des jeux cultes ou récents, dans une ambiance survoltée.

Tous les replays des performances réalisées pendant SpeeDons seront disponibles sur la chaîne YouTube officielle.

Des invités et un programme exclusifs





Comme chaque année, MisterMV sera entouré d'ambianceurs et créateurs emblématiques de la scène Twitch francophone, dont Zerator et Antoine Daniel, venus célébrer ensemble la performance, la générosité et le jeu sous toutes ses formes. La liste complète des jeux programmés et le planning détaillé seront dévoilés en mars sur les réseaux sociaux officiels de l'événement. La billetterie ouvrira vendredi 28 novembre, à 12h. Cette année encore, 1900 places par jour seront disponibles pour vivre SpeeDons au cœur de l'action au Centre des Congrès de Lyon (Amphithéâtre 3000).

Les spectateurs pourront choisir entre un pass 4 jours ou un des billets à la journée, avec accès aux différentes zones d'animation, stands et activités communautaires.

Billet 1 jour (850*) : 20 €

Pass 4 jours (200) : 65 €

*la seconde moitié des billets à la journée sera mise en vente après la publication du planning en mars 2026.