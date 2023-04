Spiders Interactive : la fondatrice Jehanne Rousseau quitte la direction pour un nouveau poste, une autre Française pour la remplacer

Figure emblématique du jeu vidéo français moderne, Jehanne Rousseau est la cofondatrice de Spiders Interactive et en était surtout la présidente depuis sa création en 2008. Elle a ainsi mené la barque sur Faery: Legends of Avalon, Mars: War Logs, Bound by Flame, The Technomancer, GreedFall et dernièrement Steelrising, d'abord avec son partenaire privilégié Focus et depuis 2019 avec son propriétaire Bigben, devenu Nacon.

Elle va cependant quitter la direction du studio parisien... pour devenir directrice créative et de production. Un changement de casquette qui va lui permettre de s'investir davantage sur le plan créatif, alors que la direction générale sera désormais assurée par Anne Dévouassoux. Elle n'est pas étrangère à la maison Nacon, car elle officiait en tant que Production Director chez KT Racing depuis 2016. Elle est aussi la présidente du Syndicat National du Jeu Vidéo depuis janvier dernier : difficile de savoir si elle continuera d'assurer ce poste désormais.

Elle aura la charge de diriger les désormais plus de 80 développeurs de Spiders, qui s'attèlent à plusieurs projets dont GreedFall II: The Dying World, première suite directe d'un jeu de l'équipe.

Jehanne pourra désormais entièrement se consacrer à la création des univers uniques qui font la force du studio Spiders. « La création et le développement de jeux au cœur des équipes a toujours été ma motivation première. Spiders se développant de plus en plus, il m’était devenu impossible d’assurer à la fois la direction générale et la direction créative. C’est donc avec beaucoup de joie et une totale confiance que je passe les rênes de Spiders à Anne Devouassoux. Je suis certaine que notre collaboration ne pourra qu’enrichir nos projets futurs » déclare Jehanne Rousseau suite à ce changement. Anne, figure majeure de l’industrie française depuis 1994, apportera toute son expérience de gestion et de management, notamment acquise chez Kylotonn, autre studio NACON, depuis 7 ans, où elle a eu la responsabilité de Directrice de Production d’une dizaine de jeux dont ceux de la série WRC et du très attendu Test Drive Unlimited : Solar Crown. Elle aura pour mission d’encadrer une équipe qui a connu une forte croissance, passant de 35 à 80 développeurs ces 3 dernières années, et d’assurer la gestion d’un studio aux multiples projets et avec de grandes ambitions. « Après 7 années riches et intenses au sein de Kylotonn pour accompagner la stratégie et l’ambition du studio, je suis ravie de rejoindre le studio Spiders dont j'admire la qualité des jeux depuis longtemps. J'ai hâte de rejoindre la talentueuse Jehanne Rousseau et ses équipes créatives pour les accompagner sur leurs nouvelles productions. Il n'est pas facile de quitter les équipes de passionnés de Kylotonn, mais je sais que de très beaux jeux verront le jour bientôt. »

Cela ne devrait donc pas changer grand-chose pour les joueurs, mais ne vous étonnez pas de voir plus souvent le nom d'Anne Devouassoux dans les communiqués, et peut-être plus le visage de Jehanne Rousseau dans les carnets de développement.