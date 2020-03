Sony Interactive Entertainment : 25 ans plus tard, le vétéran Michael Denny quitte l'éditeur pour diriger un célèbre studio

Michael Denny était l'une des figures fortes de Sony Interactive Entertainment, et pour cause : il aura passé 25 ans au service de la société spécialisée dans les jeux vidéo, qu'il connaît donc depuis la PlayStation. Il avait dernièrement un poste-majeur, à savoir vice-président de SIE Worldwide Studios Europe, emploi qui lui permettait de chapeauter des studios internes et parfois externes pour la production d'exclusivités.



Toutes les bonnes choses ont une fin, et c'est le cas cette semaine pour Michael Denny, qui officialise son départ de Sony Interactive Entertainment pour de nouvelles aventures. Il ne quitte cependant pas pour autant l'industrie, loin de là : il va désormais officier en tant que vice-président et directeur de TT Games pour le compte de son propriétaire Warner Bros. Interactive Entertainment.

« Nous sommes ravis d'accueillir Michael dans l'équipe alors que nous envisageons un avenir passionnant pour TT Games et mettons en œuvre une nouvelle stratégie pour le studio », a déclaré David Haddad, président de Warner Bros. Interactive Entertainment. « La vaste expérience de Michael dans le développement de jeux et le leadership en studio, ainsi que son sa connaissance approfondie de l'industrie du jeu vidéo, en font un candidat idéal pour ce rôle important. »

Les éternels développeurs des jeux LEGO ont visiblement de grandes ambitions pour la génération PS5/Xbox Series X, et Michael Denny les aidera à les façonner. Après plus d'une décennie à se concentrer exclusivement sur les aventures en brique, le studio anglais va-t-il tenter quelque chose de neuf ? Comme toujours, wait & see.

