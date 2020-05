Square Enix AI & ARTS Alchemy : l'éditeur ouvre une filiale dédiée à l'intelligence artificielle et au divertissement

Ce n'est pas tous les jours qu'un géant tel que Square Enix annonce l'ouverture d'un nouveau studio. Après Luminous Productions en 2018, qui s'est occupé de la fin de vie du projet Final Fantasy XV et son portage sur Stadia, nous apprenons aujourd'hui la création de Square Enix AI & ARTS Alchemy, fondé le 2 mars dernier tout de même.

Cette nouvelle entité orientée R&D a pour but de promouvoir et développer l'utilisation d'IA dans le domaine du divertissement au sens large, et pas seulement dans le cadre de jeux vidéo. Si elle est bien entendu dirigée par Yosuke Matsuda en tant que CEO, son management est lui assuré par le Français Remi Driancourt en qualité de président et COO, déjà à la tête de l'Advanced Technology Division du groupe et qui a travaillé sur la fameuse démo Agni's Philosophy (oui, cela fait déjà 8 ans) ainsi que Witch Chapter 0 [Cry].

Youichiro Miyake s'est vu confier le poste de responsable de la technologie, lui qui travaillait déjà sur l'intelligence artificielle pour le Luminous Engine, tandis que Takeshi Nozue est directeur artistique, connu pour avoir été réalisateur de Kingsglaive: Final Fantasy XV et Final Fantasy VII: Advent Children (avec Tetsuya Nomura),entre autres.

Il faudra sans doute un moment avant de voir le fruit de leur labeur ou entendre parler d'un projet en particulier sur lequel ils travaillent.