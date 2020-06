Final Fantasy XIV : Square Enix dévoile une ensorcelante Bring Arts d'Y'shtola arborant son apparence de l'extension Shadowbringers

Pour ses licences majeures, Square Enix n'hésite jamais à les décliner au travers de multiples produits dérivés, notamment des figurines qu'elles soient articulées ou non. Final Fantasy XIV n'échappe pas à la règle avec jusqu'à présent des statuettes de qualité regroupées dans la gamme Meister Quality Figure, telle que l'onéreuse Ultima parue l'an dernier. Les bourses un peu plus modestes vont prochainement pouvoir se faire plaisir avec une représentation de l'un des personnages emblématiques de ce quatorzième épisode numéroté, à savoir Y'shtola Rhul.

La belle Miqo'te membre des Héritiers de la Septième Aube avait fait forte sensation avec sa nouvelle apparence de sorcière pour son retour dans l'extension Shadowbringers, ce n'est donc pas étonnant que nous la retrouvions sous la forme d'une figurine Bring Arts pesant environ 100 g et ayant comme mensurations une hauteur de 13,88 cm pour une largeur de 7,86 cm et une épaisseur de 7,81 cm. Square Enix a déjà ouvert les précommandes sur sa boutique en ligne avec une réduction temporaire la faisant passer de son prix de 89,99 € à seulement 80,99 €.

Y’shtola fait son entrée dans la gamme de figurines BRING ARTS, vêtue de sa tenue de sorcière !

De la robe aux teintes de minuit à la texture de fourrure, nous n'avons pas ménagé nos efforts pour recréer de nombreux détails. Par exemple, ses oreilles et sa queue utilisent la pigmentation de base des matériaux pour lui apporter plus de vie. De plus, nous avons inclus un nouveau type d'articulation du cou qui permet une plus grande variété de poses.

Le produit inclut six mains supplémentaires ainsi que le redoutable Quêteur de la nuit, un bâton enchanté imprégné du pouvoir de la destruction. Ce chef-d'œuvre capture parfaitement la mystérieuse et intelligente Y'shtola dans toute sa gloire et sera l'ajout parfait à la collection de tous les aventuriers !