Super Mario Galaxy de retour avec une compilation qui va ravir les fans !

Nous avions rendez-vous aujourd'hui pour assister à un Nintendo Direct, avec une partie évidemment consacrée aux 40 ans de Super Mario Bros.. Shigeru Miyamoto a profité de l'occasion pour officialiser Super Mario Galaxy Le Film, mais en attendant ce nouveau film d'animation réalisé par Illumination, les fans auront droit à un jeu vidéo !

Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 annoncé sur Switch 2





Nintendo a officialisé Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 pour Switch 2, une compilation qui regroupera les deux jeux de la licence, sortis à l'origine en 2007 et 2010 sur Wii. Ces deux jeux de plateforme seront jouables sur la nouvelle console de salon portable de Nintendo, avec de nouvelles pages dans le Livre d'Histoires de Harmonie. Les fans pourront même se procurer une édition physique de ce livre, mais sans les pages inédites.

Quand sortira Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 ?





La date de sortie de Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 est fixée au 2 octobre 2025 sur Nintendo Switch 2, en édition physique ou en version numérique sur l'eShop. Les deux titres pourront également être achetés séparément en ligne. Enfin, Nintendo annonce que des amiibo de Mario et Harmonie seront lancés le 2 avril 2026.

Vous pouvez acheter la Nintendo Switch 2 à 439 € chez Leclerc.