Switch 2 : de nouveaux Joy-Con 2 colorés annoncés et moqués sur internet

De nouvelles couleurs pour les Joy-Con 2





Sept mois après le lancement de la Switch 2, Nintendo officialise enfin l’arrivée de nouveaux coloris pour ses Joy-Con 2. Annoncés via l’application Nintendo Today puis relayés sur les réseaux sociaux, ces nouveaux modèles seront disponibles à partir du 12 février, en même temps que la sortie de Mario Tennis Fever. Deux teintes font leur apparition, à savoir violet clair et vert clair. Elles reprennent le code visuel déjà établi, avec des touches de couleur visibles sur les sticks et les zones de connexion, tandis que la coque principale reste majoritairement gris foncé.

Une personnalisation limitée mais attendue





Jusqu’à présent, les Joy-Con 2 n’étaient proposés qu’en rouge et bleu, les couleurs incluses avec la console. Une offre plus restreinte que celle de la première Switch à son lancement, qui proposait déjà une variante grise. Ces nouveaux coloris constituent donc la première option officielle de personnalisation pour la Switch 2, un point non négligeable dans les foyers équipés de plusieurs consoles ou lors de sessions multijoueur chez des amis. Les nouveaux Joy-Con 2 sont d’ores et déjà disponibles en précommande sur le site officiel de Nintendo, au même tarif que les modèles existants, fixé à 89,99 euros.

Une annonce rapidement moquée en ligne





Si l’arrivée de nouveaux coloris marque une évolution logique de la gamme, la réception sur internet s’avère plus contrastée. Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes ironisent sur ces nouvelles teintes jugées trop discrètes, certains soulignant que les différences de couleur sont à peine visibles une fois les manettes en main. Des publications largement partagées se moquent du contraste limité entre les nouveaux modèles et les Joy-Con standards, alimentant les discussions autour de la stratégie de personnalisation de Nintendo. Cette annonce intervient dans un contexte où la Switch 2 connaît un lancement globalement solide, malgré des chiffres de ventes plus modestes évoqués dans un rapport publié fin novembre, rappelant que le succès de la console reste sujet à interprétation.

Quoi qu’il en soit, vous pouvez admirer ces nouvelles manettes en page 2 de cet article. Pour les intéressés, rendez-vous le 12 juin prochain pour craquer.

