Tequila Works : Tencent devient investisseur majoritaire du studio derrière RiME et GYLT

Turtle Rock Studios, Inflexion Games, 1C Entertainment... Tencent a encore racheté plusieurs studios intéressants ces derniers mois, histoire d'étendre encore plus son empire. Le géant chinois diversifie de nouveau son activité cette semaine, non pas en acquérant une société, mais en devenant son investisseur majoritaire : il vient en effet d'injecter une grosse somme d'argent dans Tequila Works.

Deadlight, The Sexy Brutale, RiME, Groundhog Day: Like Father Like Son et dernièrement GYLT en exclusivité sur Stadia, le studio basé à Madrid depuis 2009 nous a déjà livré une longue liste de projets variés et appréciés. Il profitera de ce nouvel investisseur majoritaire pour passer au niveau supérieur, en « alimentant sa croissance » afin de « produire de nouvelles licences originales ».

« Depuis 12 ans, les équipes de Tequila Works conçoivent avec passion des titres de haute qualité qui rayonnent de notre sensibilité personnelle », a déclaré Raúl Rubio, PDG de Tequila Works. « Mais il y a une limite à ce que vous pouvez cultiver par vous-même. [...] C’est un partenaire qui peut apprécier la valeur des meilleurs talents créatifs qui ont l’originalité comme bannière. Celui qui respecte notre indépendance et notre liberté créative. Ce partenariat nous permettra d'amener la création de franchises originales pour lesquelles nous sommes connues au niveau supérieur, et de créer les meilleures expériences dont nous pouvons rêver ». Luz Sancho, présidente de Tequila Works, a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer à un partenaire qui nous permet de faire de Tequila Works un studio plus fort avec un accès à toutes les ressources nécessaires pour produire des titres de la plus haute qualité, tous réalisés avec le soin et la passion pour lesquels nos fans bien-aimés nous connaissent ainsi que la possibilité de présenter ces projets à un public plus large. » Pete Smith, vice-président des partenariats pour Tencent Games Global, a commenté : « La créativité et le souci du détail de Tequila Works ont abouti à des titres qui ont ravi le public du monde entier. Nous sommes impatients de travailler aux côtés de l’équipe et de construire sur ces bases pour réaliser ses ambitions passionnantes pour les jeux futurs. »

Avant de s'intéresser à de nouvelles franchises, Tequila Works devra boucler Song of Nunu: A League of Legends Story, son prochain jeu édité par Riot.

