Terminator : les fans s'impatientent après cette nouvelle déception

Bitmap Bureau développe actuellement Terminator 2D : NO FATE, un jeu d'action rétro basé sur le deuxième film de la saga, d'où son titre. Un jeu vidéo à l'origine attendu pour septembre dernier, mais il a déjà été repoussé à deux reprises. Aux dernières nouvelles, Terminator 2D : NO FATE devait sortir le 26 novembre prochain, mais il y a encore du changement.

Encore un report pour Terminator 2D : NO FATE





L'éditeur Reef Entertainment a pris la parole sur Steam pour annoncer un nouveau report de Terminator 2D : NO FATE. Le studio évoque encore des difficultés liées au contenu des éditions physiques :

Les composants physiques de toutes les éditions sont enfin arrivés, après des retards successifs qui ont perturbé notre calendrier. Il nous faut maintenant assembler les éditions physiques, ce qui nous prendra un peu de temps. De ce fait, nous reportons la date de sortie de Terminator 2D : NO FATE au 12 décembre 2025, pour toutes les versions physiques et numériques du jeu. Nous sommes sincèrement désolés pour ces retards répétés. Nous sommes conscients de la patience dont vous faites preuve et nous ne voulons surtout pas décevoir notre communauté. Notre objectif a toujours été de vous offrir le jeu que vous méritez, et nous y sommes presque.

Reef Entertainment tient absolument à sortir les versions physiques et numériques de Terminator 2D : NO FATE en simultané, mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Espérons que ce troisième report soit le dernier !

Où précommander Terminator 2D : NO FATE ?





Vous pouvez précommander Terminator 2D : NO FATE - Day One Edition à 54,99 € chez Leclerc. Le jeu sortira sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Switch.