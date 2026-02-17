Terrinoth: Heroes of Descent, Descent arrive enfin en RPG tactique sur PC, PS5 et Xbox Series

L’univers du jeu de plateau Descent franchit un cap important. Pour la première fois, Terrinoth arrive en jeu vidéo avec Terrinoth: Heroes of Descent, un RPG tactique développé par Artefacts Studio et édité par New Tales, en partenariat avec Asmodee et Fantasy Flight Games. Sortie prévue au printemps 2026 sur PC, Mac, PlayStation 5 et Xbox Series X|S.

C’est une adaptation officielle, pensée comme un véritable RPG tactique et non comme une simple transposition numérique du jeu de plateau. L’histoire se déroule un an avant les événements de Descent: Legends of the Dark. Les terres de Terrinoth sont fragilisées, les royaumes divisés et une nouvelle génération de héros doit se lever. Le scénario est inédit et ne demande aucune connaissance préalable de la licence, ce qui ouvre clairement la porte aux nouveaux joueurs.

Un dungeon crawler modernisé

Le cœur de l’expérience repose sur un mélange entre exploration en temps réel et combats tactiques au tour par tour. Concrètement, on arpente les donjons librement, puis les affrontements basculent vers une approche stratégique où le positionnement, la ligne de vue, l’altitude et le timing prennent toute leur importance.

L’objectif affiché par les équipes est clair : retrouver la tension d’une exploration de donjon autour d’une table, tout en adaptant les mécaniques aux standards actuels du RPG tactique sur consoles et PC. La prise en main se veut accessible, sans règles complexes, mais avec suffisamment de profondeur pour encourager l’expérimentation.

Campagne complète ou missions indépendantes

Le jeu mise sur les synergies entre héros et sur la variété des approches tactiques pour renouveler chaque affrontement. Terrinoth: Heroes of Descent proposera une campagne scénarisée continue, mais aussi des missions autonomes. Ce système permettra d’enchaîner l’aventure sur la durée ou de lancer une quête ponctuelle pour une session plus courte.

Le titre sera jouable en solo ou en coopération. Il sera possible de former un groupe d’aventuriers et d’affronter ensemble les différentes menaces de Terrinoth. Boss, ennemis variés et capacités spéciales devraient rythmer la progression. Les dialogues s’adapteront à la composition du groupe, ce qui apporte une dimension narrative supplémentaire. Là encore, le jeu cherche à recréer cette sensation d’aventure collective propre au dungeon crawler sur table.

Une étape importante pour la licence

Du côté d’Asmodee et de Fantasy Flight Games, cette adaptation représente une évolution attendue depuis longtemps par la communauté. L’univers de Terrinoth a déjà une base solide grâce aux jeux de plateau, mais il n’avait encore jamais été exploré dans un RPG tactique vidéoludique complet.

Artefacts Studio n’est pas novice dans le genre. Le studio français a déjà travaillé sur des titres tactiques comme Space Hulk: Tactics ou The Dungeon of Naheulbeuk – The Amulet of Chaos. Cette expérience laisse penser que l’équipe maîtrise les codes du combat au tour par tour.

La démo disponible sur Steam permet déjà de tester une portion du jeu et de se faire une idée du rythme, des mécaniques et de l’ambiance générale. Avec Terrinoth: Heroes of Descent, Descent quitte la table pour s’installer durablement sur écran. Reste à voir si la magie du dungeon crawler survivra au passage au format numérique.