Company of Heroes : le jeu de stratégie culte enfin sur Switch

Franchise culte sur PC, Company of Heroes a eu droit à un troisième opus cette année, qui a été porté sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S un peu plus tard. C'est la première fois que la licence de Relic Entertainment était portée sur consoles, mais SEGA en veut encore, et s'attaque à la Switch.

Alors non, ce n'est évidemment pas Company of Heroes 3 qui débarque sur la petite console de Nintendo, mais bien le premier volet, accompagné de ses extensions Opposing Fronts et Tales of Valor. Cet épisode nous permet de revivre la bataille de Normandie, qui a débuté avec le débarquement du 6 juin 1944. Le contenu sera conséquent, avec 41 missions d'escouade et un mode Escarmouche permettant de créer une infinité de partie avec un tas de paramètres. Le mode multijoueur n'est pas détaillé, et pour cause, il sera rajouté après le lancement via une mise à jour gratuite.

Company of Heroes Collection bénéficiera également d'une interface utilisateur et de contrôles adaptés pour la Switch de Nintendo. Le titre est attendu dans le courant de l'automne 2023, vous pouvez retrouver la nouvelle Switch OLED Édition Mario (Rouge) à 349,99 € sur Amazon.