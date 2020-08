Tetris 99 : un 16e Grand Prix annoncé, avec une seconde chance d'obtenir 3 thèmes déjà distribués

Le week-end dernier, les joueurs de Tetris 99 ont pu profiter du 15e Grand Prix dédié à Paper Mario: The Origami King et ainsi obtenir un nouveau thème pour varier les visuels et le fond sonore de leurs parties. Nous nous étions alors posé la question si ce type d'évènement allait se poursuivre, maintenant que Nintendo n'a plus de gros jeu de prévu à son calendrier (hormis Pikmin 3 Deluxe annoncé hier pour fin octobre). Eh bien oui, une nouvelle édition aura lieu d'ici quelques jours et ravira les joueurs ayant loupé certains rendez-vous précédents.

En effet, le 16e Grand Prix baptisé en français Rétrospective de thèmes va permettre d'obtenir les habillages Animal Crossing: New Horizons, Luigi's Mansion 3 et Ring Fit Adventure du 14 août à 9h00 jusqu'au 23 août à 8h59. La tâche sera en plus simplifiée, puisqu'il suffira de récolter 50 points pour débloquer celui ou ceux qu'il vous manque. Vous pourrez également jouer pour le plaisir si vous les avez déjà, sans rien obtenir en retour. Voici les dates à retenir, puisqu'ils seront proposés à la suite :

Thème Animal Crossing: New Horizons - Du 14 août à 9h00 au 17 août à 8h59 ;

Thème Luigi's Mansion 3 - Du 17 août à 9h00 au 20 août à 8h59 ;

Thème Ring Fit Adventure - Du 20 août à 9h00 au 23 août à 8h59.

À n'en pas douter, ce système sera sans doute reconduit dans les prochains mois.