The 4th International VR Awards : la liste des gagnants de l'année 2020

Les VR Awards sont au centre de la reconnaissance et de la célébration des réalisations exceptionnelles en réalité virtuelle. Combinés à des initiatives internationales tout au long de l'année, ils visent à mettre en avant les constructeurs, les créateurs et les influenceurs qui font de la VR ce qu'elle est aujourd'hui, un divertissement qui fait rêver, voyager et amuse de plus en plus de monde.

Jeu VR de l'année : Half-Life: Alyx (Valve)



Le prix du jeu VR de l'année se concentre sur l'utilisation de la réalité virtuelle dans les jeux. Cela combine l'ingéniosité et la créativité nécessaires pour faire un jeu réussi avec l'utilisation innovante du mouvement qui fait une expérience en valant la peine. Les finalistes étaient Asgard’s Wrath (Sanzaru Games), Boneworks (Stress Level Zero), Down the Rabbit Hole (Cortopia Studios), Half-Life: Alyx (Valve), Phantom: Covert Ops (nDreams), Pistol Whip (Cloudhead Games), Stormland (Insomniac Games), Synth Riders (Kluge Interactive), The Curious Tale of the Stolen Pets (Fast Travel Games), The Room VR: A Dark Matter (Fireproof Studios Ltd), The Walking Dead: Saints & Sinners (Skydance Interactive) et Until You Fall (Schell Games).

Hardware VR de l'année : Index by Valve

Ce prix est décerné aux entreprises produisant année après année une technologie exceptionnelle et percutante. Les finalistes étaient Pimax (Artisan), Valve (Index), Oculus (Rift S), Varjo (VR – 2) et VRGineers, Inc. (XTAL – 8K).

Award Influenceur Social VR : ThrillSeeker

Ce prix est décerné aux personnes produisant un contenu de réalité virtuelle de qualité, quels que soient le support, la taille ou le but. Les finalistes de cette catégorie ont été nommés directement par l'Académie. Les gagnants ont été choisis par un mélange du jury d'experts et de votes du public. Les finalistes étaient ThrillSeeker, Nathie, Eric for President, Cas and Chary VR, Virtual Reality Oasis et Kent Bye.

The Accenture VR Lifetime Achievement Award : Cher Wang, CEO HTC