The Elder Scrolls: Castles, un tout nouveau jeu Bethesda déjà disponible, mais pas pour tout le monde !

Starfield à peine sorti, les aficionados de Bethesda Softworks ont déjà les yeux tournés vers The Elder Scrolls VI, qui ne devrait pas sortir avant 2026 au plus tôt, sur PC et Xbox Series X|S a priori. Nous ne nous attendions donc pas à découvrir un nouveau jeu de la franchise d'ici là, et pourtant, un projet inédit vient bien d'être lancé cette semaine... sur le Google Play Store.

4 ans après le dungeon crawler The Elder Scrolls: Blades, la série revient sur Android avec une version en Accès Anticipé de The Elder Scrolls: Castles. Le jeu mobile est développé directement chez Bethesda Game Studios, l'équipe principal, et reprend les codes de Fallout Shelter, le jeu de gestion en vue de côté de 2015. Le principe est donc de diriger et étendre notre château en vue de côté, en assurant le bien-être de sujet, envoyant nos chevaliers en quête, et prenant des décisions influant sur l'avenir et le développement de notre royaume et de notre dynastie.



Bethesda Game Studios, le développeur primé à l'origine de Skyrim et Fallout Shelter, présente The Elder Scrolls®: Castles, un nouveau jeu mobile qui vous met à la tête de votre propre château et de votre dynastie. Supervisez vos sujets au fil des années, des familles qui s'agrandissent et des nouveaux souverains qui montent sur le trône. CRÉEZ VOTRE DYNASTIE Faites entrer votre histoire dans la légende: chaque jour dans la vraie vie représente une année entière dans The Elder Scrolls: Castles. Entraînez vos sujets, nommez vos héritiers et maintenez l'ordre afin que votre royaume prospère. Parviendrez-vous à pérenniser le bonheur de vos sujets et à assurer ainsi une longue vie à leur monarque? Ou deviendront-ils mécontents au point de fomenter son assassinat? GÉREZ VOTRE CHÂTEAU Personnalisez votre château sous tous ses angles. Ajoutez ou agrandissez des pièces, placez des décorations somptueuses et autres monuments inspirants ou affectez vos sujets à des postes de travail pour apporter à votre château les ressources nécessaires à sa prospérité pendant des années! GOUVERNEZ VOTRE ROYAUME Prenez des décisions capitales qui influeront sur votre héritage. Allez-vous risquer d'appauvrir vos réserves de nourriture afin d'aider un royaume voisin? Comment allez-vous résoudre une querelle houleuse entre deux de vos sujets? Vos choix détermineront la prospérité ou la déroute de votre château. TERMINEZ DES QUÊTES ÉPIQUES Créez des héros, fournissez-leur de l'équipement épique et envoyez-les au combat contre des adversaires classiques de l'univers Elder Scrolls afin de remporter des objets de valeur et d'assurer la croissance de votre royaume.

Il est malheureusement indiqué que le programme d'Early Access est plein, il est donc impossible de télécharger l'application à l'heure actuelle en France, mais des places pourraient se libérer. Pour les curieux, des amateurs ont cependant déjà pu capturer et partager du gameplay. Bethesda Softworks communiquera davantage sur le sujet plus tard, quand le projet sera mieux finalisé, avec certainement une version iOS dans les bacs au passage.

