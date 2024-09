The Elder Scrolls : un nouveau jeu est disponible et il est gratuit !

Maintenant que Starfield est sorti, les joueurs attendent désormais The Elder Scrolls VI, mais la sortie ne se fera pas avant plusieurs années. Bethesda ne met pas de côté pour autant la franchise et vient de lancer il y a quelques jours un nouvel opus à destination des mobiles sous iOS et Android.

The Elder Scrolls: Castles a passé près d'un an en Early Access sur le Google Play Store, dans certains pays seulement, mais tous les joueurs du monde entier peuvent désormais essayer le free-to-play sur le Play Store et l'App Store. Le titre reprend les codes de Fallout Shelter en nous demandant de gérer notre royaume, en construisant notre château, en le décorant, en produisant des ressources et en s'occupant des demandes du peuple. Si vous vous étiez préinscrit avant le lancement, vous obtiendrez 100 gemmes (la monnaie virtuelle du jeu), 1 bénédiction de grande dynastie, 1 pack légendaire (une loot box), 3 décorations de bannière et un sujet légendaire en la personne d'Ulfric Sombrage.

The Elder Scrolls: Castles est disponible gratuitement sur iOS et Android