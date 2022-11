Thunderful annonce le rachat de Jumpship, le jour de la sortie de Somerville

Dino Patti, l'un des cofondateurs de Playdead à qui nous devons Limbo et Inside, a décidé de voler de ses propres ailes en ouvrant son propre studio, Jumpship, en 2017. Il aura mis du temps à accoucher de son premier jeu, mais c'est bien ce 15 novembre que l'aventure sur fond d'énigmes et de science-fiction Somerville sort sur PC et Xbox One.

Et c'est aussi ce jour que la société a attendu pour faire une grande annonce pour son avenir. Jumpship vient en effet d'être acheté par Thunderful Group, entreprise suédoise connue pour l'édition de nombreux jeux indépendants, mais aussi le fait qu'il possède des studios comme Coatsink ou Stage Clear. Jumpship pourra ainsi « conserver son autonomie créative tout en continuant à créer des jeux narratifs de première classe axés sur l’histoire » grâce au soutien financier de sa maison-mère, tandis que Dino Patti obtiendra la casquette de conseiller stratégie pour Thunderful Games, la division dédiée au développement de jeux.

« Le niveau d’intrigue que JUMPSHIP a réussi à générer pour son premier titre vous montre qu’il s’agit d’une équipe avec une vision artistique profonde », a déclaré Agostino Simonetta, directeur des jeux chez Thunderful Games. « Ajouter à notre liste de talents déjà diversifiée et accomplie sous l’égide de Thunderful est une partie importante de notre stratégie visant à créer de solides licences internes. Nous sommes impatients de soutenir l’équipe de JUMPSHIP pour exploiter leurs compétences afin de créer des expériences narratives percutantes alors qu’ils continuent de créer des titres fantastiques au sein de la famille Thunderful. »

« Thunderful repousse les limites en formant une famille de studios de jeux qui travailleront sous un parapluie de services qui soutiennent l’autonomie et la vision créative. Notre équipe trace sa propre voie et c’est formidable de trouver un partenaire qui non seulement comprend cela, mais peut vraiment nous soutenir », a déclaré Claire Boissière, directrice de JUMPSHIP Studio. « Les relations établies de Thunderful avec les principaux détenteurs de plateformes et son expertise dans la mise de jeux entre les mains des joueurs nous donnent une infrastructure où nous pouvons nous concentrer sur ce que nous faisons le mieux : créer des jeux qui défient notre public à la fois émotionnellement et intellectuellement. »

« Je suis vraiment satisfait du partenariat avec Thunderful et de ce qu’il fera pour JUMPSHIP », a déclaré Dino Patti, cofondateur et producteur exécutif de JUMPSHIP. « Je connais Agostino depuis très longtemps et nous avons construit une solide relation de confiance. Nous parlons de cette possibilité depuis environ un an et, au fil du temps, je suis devenu plus convaincu qu’il s’agit d’une excellente opportunité pour JUMPSHIP et Thunderful. »