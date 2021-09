Tripwire Interactive : le PDG mit à pied suite à des propos anti-avortement et le départ de partenaires

Tripwire Interactive s'est fait une réputation en développant les Killing Floor, Red Orchestra et plus récemment Maneater, et il édite également le très bon Chivalry 2, bradé à 22,95 € sur Amazon. Mais il y a quelques jours, son président John Gibson a pris la parole sur Twitter pour discuter politique. Au Texas, une loi anti-avortement est passée, empêchant un avortement après six semaines de grossesse. Une loi très décriée, mais soutenue par quelques personnes pro-vie, dont John Gibson.

Bien évidemment, son message a provoqué un vrai taulé sur Twitter, plusieurs acteurs et actrices majeurs de l'industrie vidéoludique comme Cory Barlog, Cliff Bleszinski ou encore Alanah Pearce ont critiqué cette prise de position, et certains studios ont également commenté l'affaire. Shipwright Studios, qui a co-développé des jeux avec Tripwire Interactive, a annoncé mettre fin à ses partenariats, tandis que Torn Banner Studios, développeur de Chivalry 2, précise qu'il ne soutient pas de tels propos.

Et c'est également le cas de l'équipe de Tripwire Interactive, qui vient de partager un communiqué rappelant que ce message ne concerne que John Gibson et qu'il ne représente pas la vision du studio. Des mesures ont déjà été prises, John Gibson n'est désormais plus président de Tripwire Interactive, il est remplacé dès maintenant par Alan Wilson, jusqu'ici vice-président et cofondateur du studio, qui va assurer l'intérim et organiser des réunions pour répondre aux interrogations des employés et partenaires. Alan Wilson va avoir du boulot pour redresser la barre, mais au moins, le studio a réagi rapidement.