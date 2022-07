TwitchCon 2023 : direction Paris pour la prochaine édition européenne

La plateforme Twitch est partie pour durer, tout comme les TwitchCon qui mettent en valeur ses streameurs et sa communauté. Les évènements physiques se tiennent aux États-Unis depuis 2015 et sont passés par San Francisco, Long Beach, San Jose et San Diego : une édition aura d'ailleurs lieu dans cette dernière ville du 7 au 9 octobre prochains.

En parallèle, la TwitchCon s'est étendue à l'Europe avec déjà deux éditions : une à Berlin en 2019 et une à Amsterdam ces 16 et 17 juillet 2022, suite à une annulation de l'édition 2020 en raison de la crise sanitaire. Bonne nouvelle pour le public français : il vient d'être annoncé que la version européenne de la TwitchCon aurait lieu à Paris en 2023 ! Les dates précises des festivités n'ont pas été mentionnées, mais ce sera au cours du mois de juillet, tout comme le lieu, qui pourrait classiquement être Paris Expo Porte de Versailles.



« Assister à TwitchCon offre une expérience technicolor de tout ce qui rend Twitch unique », a déclaré Doug Scott, directeur marketing et vice-président exécutif de Twitch, international. « Les souvenirs et les liens communautaires formés sur notre service sont visibles pour tous au cours d’un week-end de divertissement extraordinaire, de partage des connaissances, de jeux compétitifs et, surtout, de plaisir. Nous sommes impatients de réunir à nouveau la communauté à San Diego en octobre et à la TwitchCon Paris l’année prochaine. »

De quoi vous donner envie de réserver votre week-end pour partager votre passion pour Twitch avec des créateurs et joueurs ?