Ubisoft Scalar : une technologie en cloud innovante dévoilée, une nouvelle licence l'utilisant en développement

Si le cloud gaming peine à trouver ses adeptes, l'utilisation des technologies dans le nuage est tout de même une source d'innovation intéressante pour le jeu vidéo. Le dernier en date à vouloir en tirer parti, c'est Ubisoft, avec sa technologie Ubisoft Scalar, développée par Ubisoft Stockholm, antenne dirigée par Patrick Bach depuis 2017 et collaborateur régulier de Massive Entertainment. Il est secondé dans cette tâche par Ubisoft Massive, Ubisoft Redlynx, Ubisoft Bucarest et Ubisoft Kiev.

Son but n'est pas de permettre de streamer des jeux complets comme Stadia et Luna, mais d'utiliser la puissance du cloud sur des produits plus classique afin de dépasser les limitations techniques des consoles et PC. Elle a pour objectif de permettre la création « de jeux plus grands, plus sociaux et plus riches que tout ce qui a jamais été vu auparavant chez Ubisoft », en se libérant des contraintes afin de « créer quelque chose de frais et d’impactant ». Le projet est en gestation depuis l'ouverture du studio il y a plus de 4 ans et à amener l'équipe à « réapprendre et repenser la façon dont les jeux sont créés ».

La technologie de cloud computing devrait servir plusieurs jeux Ubisoft à terme, notamment pour rendre les services « toujours disponibles » : le studio suédois cite en exemple « des mondes très riches qui peuvent se développer, évoluer et changer au fur et à mesure que les joueurs y jouent », qu'il est « toujours possible de mettre à jour par morceaux » en ayant « plus de joueurs dans un seul monde partagé », ce qui « introduira de nouvelles expériences sociales que nous n’avons jamais vues auparavant ». Scalar existera en complément des moteurs de jeux traditionnels, type Anvil et Snowdrop, et permettra d'ailleurs aux développeurs de travailler plus rapidement, ainsi que de délivrer des mises à jour sans téléchargement de patch.

Ubisoft Stockholm indique également travailler sur une nouvelle licence « qui exploitera pleinement les possibilités de cette technologie », mais n'est pas prêt à partager des détails à son sujet. Il nous tarde de voir ce que permettra Scalar, et s'il fera bien autant évoluer le jeu vidéo autant que les développeurs l'espèrent.