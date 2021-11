SEGA : une alliance avec Microsoft pour utiliser la technologie cloud Azure

Depuis quelques mois, une folle rumeur laissait entendre que Microsoft rachèterait SEGA. La réalité est bien différente, mais les deux entreprises se sont en effet rapprochées et annoncent aujourd'hui une alliance stratégique, qui permettra à SEGA de développer des jeux ambitieux grâce à l'environnement Azure de Microsoft.

Azure est pour rappel un service de cloud computing appartenant à Microsoft, et grâce à ce partenariat, les entreprises vont pouvoir faire évoluer des technologies, l'accent étant mis sur l'infrastructure réseaux et les outils de communication en ligne. SEGA déclare ainsi :

Le monde étant désormais plus connecté que jamais à la suite du déploiement généralisé de la 5G et des services cloud ces dernières années, les consommateurs peuvent plus facilement profiter de contenus de divertissement de haute qualité à tout moment. Au sein de cet environnement hautement connecté, l'écosystème entourant l'industrie des jeux continue d'évoluer et de s'étendre à mesure que des outils et des technologies plus sophistiqués deviennent disponibles.

En tant que tels, les jeux vidéo continuent de se développer en tant que média majeur pour les joueurs du monde entier, avec un accès à une vaste gamme d'expériences de jeu et des communautés de plus en plus diversifiées et accessibles. Cette alliance proposée représente SEGA pour le futur, et en travaillant avec Microsoft pour anticiper ces tendances à mesure qu'elles s'accélèrent à l'avenir, l'objectif est d'optimiser les processus de développement et de continuer à offrir des expériences de haute qualité aux acteurs utilisant les technologies cloud Azure.