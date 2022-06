Union européenne : oubliez le connecteur Lightning et consorts, l'USB-C va devenir obligatoire !

Cela fait quelques mois que la Commission européenne étudie une directive relative aux équipements radioélectriques qui établit une « solution de charge unique pour certains appareils électroniques ». Elle visait à en finir avec la multitude de ports et de câbles qui équipent les appareils électroniques modernes, à l'heure où les technologies permettraient une universalisation de la technologie de charge.

Ce port de charge universel s'appliquera à une large gamme de produits, y compris :



???? les ordinateurs portables

???? les enceintes portatives

???? les souris

???? les claviers

???? les casques hi-fi

???? les appareils photo numériques

???? les consoles de jeu portatives #CommonCharger — Commission européenne ???????? (@UEFrance) June 7, 2022

Bonne nouvelle, les États membres et le Parlement européen ont trouvé un accord (provisoire), comme l'ont déclaré le rapporteur du Parlement Alex Agius Saliba et le commissaire au marché intérieur Thierry Breton lors d'une conférence de presse ce matin. Concrètement, à partir de 2024, « les téléphones mobiles, les tablettes, les liseuses électroniques, les écouteurs intra-auriculaires, les appareils photo numériques, les casques et les écouteurs, les consoles de jeux vidéo portables et les enceintes portables qui sont rechargeables via un câble filaire devront être équipés d'un port USB Type-C, quel que soit leur fabricant ». La mesure entrera en vigueur 20 jours après sa publication au Journal officiel prévue pour la rentrée, mais ne s'appliquera concrètement qu'au bout de 24 mois. Les ordinateurs portables sont aussi visés, mais les exigences ne seront obligatoires que 40 mois après l'entrée en vigueur du texte, soit courant 2026.

L'idée est à la fois de rendre les produits électroniques plus durables, de réduire les déchets et de faciliter la vie des consommateurs, en permettant de n'utiliser qu'un seul câble de charge pour la grande majorité de nos appareils, y compris les nouveaux, de petite comme de moyenne taille, compatible avec la charge rapide ou non. L'Union européenne estime que cette mesure permettra de faire économiser un total de 250 millions d'euros par an aux citoyens du continent, et de réduire de 11 000 tonnes les déchets électroniques sur une année.

Qu'adviendra-t-il de cette loi si les technologies évoluent ? Visiblement, aucun plan pour autoriser un câble plus fin adapté à des ports plus discrets ne semble prévu, mais la Comission européenne sera « habilitée à élaborer des actes dits délégués sur l'interopérabilité des solutions de recharge [...] à mesure que la technologie de recharge sans fil se répand ». Autrement dit, l'avenir européen se fera en USB-C ou en wireless.

Le rapporteur Alex Agius Saliba (S&D, MT) a déclaré : « Aujourd'hui, nous avons fait du chargeur universel une réalité en Europe! Les consommateurs n'auront plus à acheter un chargeur avec chaque nouvel appareil mobile. Nous sommes fiers que les ordinateurs portables, les liseuses électroniques, les oreillettes, les claviers, les souris d'ordinateur et les appareils de navigation portables soient également inclus. Nous avons également amélioré l'information et l'étiquetage pour les consommateurs et ajouté des dispositions sur le chargement sans fil, car il s'agit de la prochaine évolution de la technologie de chargement. »

Le grand perdant de cette histoire sera bien évidemment Apple, qui avait misé sur son port Lightning pour proposer des smartphones légèrement plus fins, et surtout justifié la vente d'un câble particulièrement cher à ses utilisateurs. Les adeptes d'appareils photo numériques et autres accessoires aux ports extravagants devraient également être aux anges. Attendons maintenant de voir comment la société de Tim Cook va réagir face à cette décision qui va fortement impacter ses activités : USB-C pour tous, ou appareils différents pour les Européens ?