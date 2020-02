Kingdom Hearts Dark Road : de premiers détails et visuels pour le nouveau jeu mobile inclus dans Union χ

Fin janvier, Square Enix a teasé la Toile en annonçant un certain Project Xehanort à destination des appareils sous Android et iOS, avant de dévoiler son nom complet, Kingdom Hearts Dark Road. Il nous était alors promis de nouvelles informations pour la mi-février, et elles sont enfin arrivées.

Ainsi, Kingdom Hearts Dark Road sera accessible en standalone par le biais de l'écran titre du jeu Kingdom Hearts Union χ [Cross] dont il partagera l'aspect visuel en plus des développeurs. Pour le coup, l'ensemble de l'application sera renommé Kingdom Hearts Uχ Dark Road, mais il ne sera pas nécessaire de jouer au deux. Le gameplay sera dynamique, basé sur nos réflexes et des cartes, tandis que le monde dépeint servira à nous montrer le passé de Xehanort et les raisons pour lesquelles il est devenu le Chercheur des Ténèbres. Comme vous pouvez le constater, Eraqus sera présent à ses côtés.

Pour terminer, une campagne entre les deux jeux sera lancée au lancement de Kingdom Hearts Dark Road et permettra de gagner des points pour acheter des cartes en fonction du taux de remplissage de l'album des médailles.